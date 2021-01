Biden: el plan para revertir las polémicas medidas de Donald Trump

El demócrata Joe Biden arribará mañana miércoles a la Casa Blanca con una serie de crisis que solucionar de manera urgente. Sin embargo, el sucesor de Donald Trump llega preparado. En las últimas semanas, Biden ha presentado una docena de propuestas que pretende cumplir en los primeros 100 días de su mandato. En sus planes no solo está abordar la pandemia que se ha agravado en su país en las últimas semanas, sino también revertir las políticas de inmigración aplicadas por Trump y trabajar en la reforma del sistema de justicia penal.

Para empezar, Biden presentó el jueves un paquete para aliviar los efectos económicos del Covid-19, con la esperanza de que se apruebe en el Congreso durante sus primeras semanas en el cargo. El plan de US$ 1,9 billones contempla US$ 20 mil millones para un programa nacional de vacunación, US$ 1.400 para cheques de estímulo y un aumento del salario mínimo a US$ 15 por hora.

Además, el futuro Presidente se comprometió a distribuir 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en los primeros 100 días de su mandato. “Este será uno de los esfuerzos operativos más desafiantes que jamás hayamos realizado como nación”, dijo Biden la semana pasada, agregando que tendrán que “mover cielo y tierra para que más personas se vacunen, crear más lugares para que se vacunen y movilizar más equipos médicos para vacunar a las personas”.

También en relación con la pandemia, Biden pretende empezar a reabrir las escuelas en sus primeros días en el cargo, para lo que su paquete de ayuda propone US$ 130 mil millones. Además, el demócrata pedirá que se imponga el uso obligatorio de mascarilla en lugares “donde se pueda según la ley”, como edificios, aviones y transporte público.

Aunque esto ya marca una gran diferencia con la gestión de su predecesor, no es lo único en lo que no coincide con Trump. En junio de 2017, el mandatario republicano anunció que Estados Unidos se retiraría del Acuerdo de París de 2015, que establece objetivos para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, Biden planea volver a unirse al acuerdo en el primer día de su administración.

En la misma línea, el mandatario electo podría anular los permisos para la construcción y explotación del polémico oleoducto Keystone XL, o bien de uno de sus tramos, que permite el transporte de petróleo desde Alberta, en Canadá, hasta el centro y sur de Estados Unidos.

Biden también planteó el ambicioso objetivo de desarrollar “nuevos estándares rigurosos de ahorro de combustible destinados a garantizar que el 100% de las nuevas ventas de vehículos ligeros y medianos sean cero emisiones y mejoras anuales para vehículos pesados”.

El demócrata también busca revertir las medidas tomadas por Trump respecto a la inmigración. El enfoque duro del mandatario republicano lo llevó a tomar varias decisiones controvertidas, como la política de separación familiar a lo largo de la frontera con México. Aunque esa medida se dejó de utilizar, aún se mantiene en casos aislados.

El primer día de su Presidencia, Biden emitirá una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo que ayude a reunir a los niños con sus padres. Hasta diciembre, 628 padres separados de sus hijos en la frontera seguían a la deriva.

Fin del muro

En la misma línea, el mandatario electo dijo que el primer día enviará un proyecto de ley al Congreso para facilitar la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, y revocará la prohibición de viajar desde países de mayoría musulmana, impuesta por Trump. También detendrá la construcción del muro en la frontera con México, quitando los fondos destinados a éste.

Además de su plan de recuperación para el Covid-19, que presentará el próximo mes, Biden propondrá un nuevo plan fiscal, que incluye elevar los impuestos sobre la renta corporativos del 21% -establecido en el plan fiscal de 2017 de Trump- al 28%. Según el nuevo plan, nadie que gane menos de US$ 400 mil sufrirá un aumento de sus impuestos, pero sí se impondrá un impuesto sobre la nómina del Seguro Social del 12,4% a quienes ganen US$ 400 mil o más.

Biden prometió que en los primeros 100 días de su administración presionará la aprobación de la Ley de Igualdad, que tiene como objetivo extender las protecciones federales de vivienda, educación, crédito y servicios a los miembros de la comunidad LGBTQ. “Esto es esencial para garantizar que ningún futuro Presidente pueda volver a hacer retroceder los derechos civiles y las protecciones para las personas LGBTQ, incluso en lo que respecta a la vivienda”, dijo Biden hace algunos meses.

En medio de protestas por el racismo sistémico en el país, Biden prometió que las reformas a la justicia racial y penal serán una parte importante de su administración. Por ejemplo, el demócrata se comprometió a crear una comisión de supervisión de la policía nacional en sus primeros 100 días. “Necesitamos que todos y cada uno de los departamentos de policía del país realicen una revisión integral de su contratación, su capacitación y sus prácticas de reducción”, ha dicho.