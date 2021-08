Biden emplaza al gobernador de Nueva York a renunciar tras reporte de la fiscalía sobre acusaciones de acoso sexual

El Presidente Joe Biden aseguró que mantiene su postura respecto a que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar al cargo luego de que se diera a conocer las conclusiones de la investigación independiente sobre las acusaciones de acoso sexual contra la autoridad.

“Creo que debería renunciar. Entiendo que la legislatura estatal puede decidir llevar a cabo un juicio político. No lo sé con precisión. No he leído todos esos datos”, aseguró el Mandatario durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, añadió que no ha leído el reporte de la fiscalía pero insistió que tal como señaló en marzo “debe renunciar”.

Este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, entregó las conclusiones de su investigación sobre las acusaciones de acoso sexual hechas por once mujeres contra Cuomo. De acuerdo a la persecutora, el gobernador “acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal”.

La fiscal añadió que la pesquisa demostró que Cuomo “acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del estado de Nueva York al avanzar con toqueteos no deseados y no consentidos y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual sugerente que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres”.

En el reporte de 165 páginas también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su experiencia.

Cuomo negó nuevamente haber incurrido en comportamientos de acoso sexual y rechaza las peticiones de dimisión a las que se han sumado incluso compañeros de partido de Nueva York y del Congreso estadounidense.