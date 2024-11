Bill Schneider, analista político estadounidense: “Será una carrera muy dura entre Trump y Harris hasta el final”

El analista político estadounidense, Bill Schneider, es profesor emérito de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason. Ha cubierto todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1976 para Los Angeles Times, Atlantic Monthly y CNN. Ha sido calificado como “el maestro electoral de la nación” por The Washington Times y como “el Aristóteles de la política estadounidense” por The Boston Globe. En conversación con La Tercera analiza la campaña y las perspectivas de cara al 5 de noviembre.

¿Cómo evalúa esta campaña y qué semejanzas tiene con la de 2020?

Esta campaña es todo acerca de Donald Trump. No se trata de Kamala Harris. No se trata de Joe Biden. Es sobre Trump. Las campañas anteriores de 2016 y 2020 también giraban en torno a Trump, pero no tan obsesivamente como ahora. Actualmente, esa es la única pregunta para la mayoría de los estadounidenses. ¿Quieren que Trump vuelva a la Casa Blanca en 2016? Trump nunca ha ganado la mayoría de los votos: obtuvo el 46% en 2016 y ganó las elecciones. Hillary Clinton obtuvo el 48%. Y ganó el 47% de los votos en 2020. Y Joe Biden obtuvo un poco más del 50%. Así que nunca ha ganado la mayoría de los votos.

¿Qué impacto puede tener el acto que Trump hizo en el Madison Square Garden , donde se hizo una broma sobre Puerto Rico que fue considerada ofensiva?

No es extraño que la gente diga cosas escandalosas, que Trump diga cosas escandalosas, que sus partidarios digan cosas escandalosas. No estoy seguro de que vaya a tener un impacto dramático. Sabíamos que lo apoyan todo tipo de personas que dicen barbaridades, y él también lo hace. Perderá el voto latino, pero es probable que lo pierda por menos de lo que lo ha perdido en el pasado, porque no son como otros votantes. Les atrae la intensidad de su guerra cultural. Y también piensan que les ha ido bastante bien con Trump en comparación con lo que les ha ido con Biden en lo que a inmigración se refiere. Muchos latinos en Estados Unidos que están legalmente están resentidos con la inmigración ilegal, y quieren que se haga algo al respecto.

¿Cuáles serán los factores que tendrán en cuenta para votar en estas elecciones?

En una palabra: inmigración. Quieren detener la afluencia de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Están indignados por ello. Creen que está costando dinero a los contribuyentes, y les impresiona que Trump esté decidido a hacer algo al respecto inmediatamente. Ahora bien, lo que pretende hacer es muy radical y probablemente no se pueda hacer. Tiene a un tipo llamado Stephen Miller que quiere establecer campos de internamiento y expulsar a los inmigrantes ilegales muy rápidamente. Hay 11 millones y no pueden encontrarlos. No tienen dónde ponerlos. Y hay procedimientos legales que van a ser muy difíciles de llevar adelante. Pero la idea es que ese es un tema que ha prendido y no sólo en Estados Unidos. Está ocurriendo en todo Occidente. La inmigración ilegal se ha convertido en una reacción violenta en Europa.

En cuanto a Kamala Harris, cuando fue nominada para ser la candidata del Partido Demócrata, parecía contar con un gran impulso. ¿Ahora parece estar estancada?

Está atascada en una carrera casi pareja. Es decir, los dos no están muy separados. Así que cada vez que pasa algo cambia todo. Es probable que Trump haya recogido un poco de impulso recientemente, y eso está animando a sus partidarios. Tiene un ejército ahí afuera. Es un líder de culto y su culto va a aparecer en las urnas pase lo que pase. Y el problema es que no estamos muy seguros de qué tiene Kamala Harris para competir con él. Excepto, el resentimiento que existe hacia Trump, que es fuerte, pero no está subiendo. Así que creo que será una carrera muy dura hasta el final.

Se ha dicho que la irrupción de Elon Musk es lo que se conoce como la “sorpresa de octubre”, ¿cree que pueda tener alguna influencia?

No creo que tenga un gran impacto. La mayoría de la gente piensa en él como un bufón, un tipo muy rico pero con carácter. No creo que aporte muchos votos.

The Washington Post decidió no apoyar a ninguno de los candidatos ¿Qué estaría detrás de esa decisión?

No lo sé. No conozco a nadie que lo sepa. Y la gente del Washington Post tiene diversas explicaciones. Y no me importa. Sé por quién voy a votar, y sé por quién va a votar mucha gente. Y no estoy seguro de que el apoyo del Washington Post signifique mucho. Es una gran decepción para los demócratas, porque pensaban que eso probablemente les daría algunos votos. El Washington Post es el establishment. También Los Angeles Times en California. Son el establishment en este momento. En este momento, parece que el establishment no quiere enfrentarse a Trump.