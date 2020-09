Canciller de Venezuela arremete contra informe de misión de la ONU: “Está plagado de falsedades”

El Canciller venezolano, Jorge Arreaza, arremetió contra el informe de una misión de Naciones Unidas sobre Venezuela que acusa a Nicolás Maduro y dos de sus ministro de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

A través de su cuenta de Twitter, Arreaza criticó duramente el reporte. “Informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH”, expresó.

Por otro lado, se refirió a la renovación del Memorando de Entendimiento, entre Venezuela y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, anunciada por Michelle Bachelet durante el consejo de DD.HH. en Ginebra, insistiendo que están comprometidos con el organismo.

Esta jornada fue presentado el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo reporte de 443 páginas.

Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.