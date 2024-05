Critican dichos de Netanyahu tras ataque en Rafah: “Llamarlo ‘un error’ es un mensaje que no significa nada para quienes murieron”

El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, criticó las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que calificó de “trágico error” el bombardeo de su Ejército sobre un centro de desplazados en Rafah que dejó al menos 45 muertos y 250 heridos, la mayoría mujeres y niños.

“No hay debate, para el pueblo de Gaza, sobre si el ataque fue un crimen de guerra o un ‘trágico error’. Lo que ocurrió anoche fue la más reciente -y posiblemente la más cruel- abominación. Llamarlo ‘un error’ es un mensaje que no significa nada para quienes murieron, quienes están en duelo y quienes intentan salvar vidas”, manifestó.

Griffiths sostuvo que han “dicho repetidamente que ningún lugar es seguro en Gaza”, ni los refugios, ni los hospitales, ni “las llamadas zonas humanitarias”. “También hemos advertido de que una operación militar en Rafah provocaría una matanza. Hemos visto las consecuencias del ataque absolutamente inaceptable de anoche”, agregó.

Horas antes, aseveró que “esta impunidad no puede continuar”, pidió protección para los civiles. “Anoche Israel mató a decenas de personas, muchas de ellas mujeres y niños, que fueron quemadas vivas”, señaló antes de recordar que en medio de lo ocurrido todavía no reciben ayuda humanitaria a través del cruce de Kerem Shalom “a la escala necesaria” debido a “impedimentos y combates activos”.

Palestinos buscan comida entre escombros quemados tras un ataque israelí contra campo de refugiados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Reuters/Mohammed Salem

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó el “horror” del ataque: “Las imágenes del campo son espeluznantes y no indican ningún cambio aparente en los métodos y medios de guerra utilizados por Israel, que ya han provocado tantas muertes de civiles”. Así, afirmó haber “tomado nota” del anuncio de la investigación al respecto, si bien reiteró que un ataque de esas características contra una zona “densamente poblada de civiles” iba a tener “un resultado totalmente predecible”.

Netanyahu afirmó horas antes que “lo sucedido en Rafah es un trágico error” y que, por tanto, las autoridades estaban investigando el caso. Asimismo, aseguró que lo ocurrido era “una tragedia para Israel”, pero una “estrategia para Hamas”. Diferentes medios palestinos difundieron imágenes del ataque, mostrando un gran incendio en el campamento y cuerpos de palestinos bajo escombros, carbonizados o mutilados.

El impacto del bombardeo ha sido tal que, según fuentes diplomáticas consultadas por la cadena de televisión Al Yazira o CNN, el Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar una reunión de emergencia a puerta cerrada a petición de Argelia para hablar sobre estos ataques.

El Ejército de Israel confirmó el ataque, en el que habrían acabado con dos altos cargos de Hamas responsables de Cisjordania, y reconoció que “como consecuencia del ataque y un incendio que se desató en la zona resultaron heridas varias personas ajenas a los involucrados” y afirmó que está “revisando” el incidente. Tras ello, el fiscal jefe de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) describió el suceso como “muy grave” y recalcó que hay una investigación en marcha.

Niños palestinos observan los daños en sus precarias viviendas tras bombardeo israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Reuters/Mohammed Salem

Misión civil de Unión Europea en Rafah

Y mientras el mundo observa el actuar israelí en Gaza, la Unión Europea acordó en principio el lunes reactivar una misión civil en Rafah, pero dijo que necesitaría acuerdos de todas las partes para seguir adelante, según declaró el alto representante de política exterior del bloque, Josep Borrell.

Borrell dijo que el bloque está considerando reactivar su Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (Eubam, por su sigla en inglés) de Rafah, que no funciona desde 2007 , cuando Hamas se hizo con el control total de Gaza.

“Me dieron luz verde, la luz verde política para reactivar Eubam, nuestra misión en Rafah. Esto podría desempeñar un papel útil a la hora de apoyar la entrada y salida de personas de Gaza”, declaró Borrell a la prensa.

“Pero esto tiene que hacerse de acuerdo con la Autoridad Palestina, los egipcios, y obviamente Israel, las autoridades israelíes. No vamos a hacerlo solos. No vamos a ser los subcontratistas de la seguridad en la frontera. No somos una empresa de seguridad”, dijo, añadiendo que el bloque prepararía planes técnicos por el momento.

Borrell arremetió contra Netanyahu por haber calificado de “nuevo antisemitismo” la decisión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, de solicitar órdenes de detención contra él y su ministro de Defensa.

Borrell calificó el comentario de intimidación, afirmando que las acusaciones de antisemitismo se producían cada vez que alguien “hacía algo que no le gustaba a Netanyahu”.