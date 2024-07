David Cay Johnston, biógrafo de Trump: “Es poco probable que el fallido intento de asesinato tenga efectos a largo plazo en la campaña presidencial”

Posiblemente, hay pocas personas en el mundo que hayan seguido tan de cerca la carrera de Donald Trump, expresidente estadounidense y actual candidato republicano, como David Cay Johnston lo ha hecho. Galardonado con un Premio Pulitzer, ha cubierto por 36 años la vida del magnate devenido en político de primera línea mundial, incluida la biografía The Making of Donald Trump.

¿El atentado en Pennsylvania contra Donald Trump marca un punto de inflexión en la campaña presidencial?

Es poco probable que el fallido intento de asesinato tenga efectos a largo plazo en la campaña presidencial estadounidense de 2024. Trump consiguió un impulso de simpatía a corto plazo, y la Convención Nacional Republicana, como todas las convenciones, le proporcionó otro impulso temporal. Trump no se ha ayudado a sí mismo al darle demasiada importancia al atentado. Algunos de sus colaboradores han culpado a Joe Biden del ataque, lo que es absurdo. Su base de votantes acepta esas locuras, pero a muchos otros los alejará.

Adherentes a la campaña de Donald Trump cubriéndose la oreja. Archivo.

¿Cómo califica el discurso que tuvo en el cierre de la convención republicana? ¿Llamó realmente a la unidad?

Trump empezó haciendo un llamado a la unidad, y de inmediato pasó a sus ataques divisivos, en particular contra los inmigrantes, los legales y los que entran al país sin permiso. Afirmó que la delincuencia ha disminuido en lugares como Caracas porque han enviado a todos sus violadores y asesinos a EE.UU. Donald, a quien conozco desde hace 36 años, estuvo contenido durante su divagante discurso de hora y media, un recordatorio de que tiene enormes altibajos emocionales. Como en todas sus intervenciones, abundaron las mentiras flagrantes. Se atribuyó logros durante su administración que sencillamente no sucedieron. Afirmó que la economía estadounidense está en recesión y que los estadounidenses se encuentran en una situación económica desesperada cuando, en realidad, EE.UU. está disfrutando de su mejor economía desde la década de 1960. También hizo promesas absurdas, como que acabaría con la inflación en un instante y que con una llamada de teléfono podría detener guerras como las de Ucrania y Gaza. Estos y otros comentarios sin sentido explican por qué me refiero a él como Donald el Delirante.

¿Cuánto aporta J.D. Vance como compañero de fórmula a la candidatura de Trump?

El senador novato de Ohio sin duda reforzará las conexiones de Trump con su base, pero las elecciones consisten en ampliar su apoyo. La postura de Vance de que no se debe permitir el divorcio a las mujeres cuyos maridos las golpean parece poco probable que atraiga apoyos más allá de los de su propia base.

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, aparece en el escenario para pronunciar su discurso de aceptación en el cuarto día de la Convención Nacional Republicana (RNC). Foto: REUTERS.

La prensa estadounidense habla del Proyecto 2025 de Trump. ¿De qué se trata? ¿Es aplicable?

Es un documento de 920 páginas (que ya he leído) en el que se expone un plan para un cambio revolucionario del gobierno estadounidense. Ampliaría masivamente los poderes de la presidencia; recortaría drásticamente las regulaciones sobre quienes contaminan, los fabricantes de productos inseguros y los tramposos financieros; recortaría el gasto federal en las personas pobres, discapacitadas o ancianas; aumentaría masivamente el gasto militar; y fomentaría la quema de muchos más combustibles fósiles al tiempo que pondría fin al apoyo a la energía eólica, solar y otras fuentes de energía para frenar los trastornos climáticos y el calentamiento global. Borraría la línea constitucional entre Iglesia y Estado, un paso importante para obligar a los estadounidenses a vivir en un Estado teocrático. Las encuestas muestran que pocos estadounidenses conocen estos planes radicales. Sus asesores más cercanos lo escribieron. Mencionan a Trump más de 300 veces. A pesar de ello, Trump quiere mantener esta agenda en silencio. Trump dijo que no sabe qué es el proyecto ni qué contiene el informe, pero inmediatamente después afirmó que le gustan algunas partes y le disgustan otras, una clara señal de que está disimulando.

¿Considera que Kamala Harris puede ser una rival más competitiva que Joe Biden para hacer frente a Trump?

Kamala Harris ha ganado siempre que se ha presentado a unas elecciones. Como fiscal del condado y como fiscal general de California, demostró ser una buena gestora, y eso es la presidencia: un trabajo de gestión. Si Joe Biden se retira, los demócratas serían tontos si presentaran a alguien que no fuera Harris. Harris ha demostrado que puede atacar agresivamente a Trump de la misma forma visceral en que Trump ataca a Biden. Uno de los puntos débiles de Biden es que, tras 30 años en el Senado y 12 como vicepresidente o presidente, está acostumbrado a trabajar en reuniones privadas, frente a otros partidos, y no tanto a pronunciar discursos encendidos. Carece de carisma, a diferencia de Harris (y de Trump). La forma más eficaz de contrarrestar a Trump es burlarse de él. Donald no puede reírse de sí mismo, uno de sus muchos y graves defectos de carácter. Harris sabe cómo burlarse de Donald. Harris puede hacerlo tanto como candidata a la vicepresidencia, como candidata a la presidencia.