“Debemos detenerlo”: Biden usa segundo aniversario de la revocación del derecho al aborto para atacar a Trump

El aborto se ha convertido en un tema ineludible en el duelo electoral entre Donald Trump y Joe Biden, dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho constitucional a la interrupción del embarazo. Aprovechando el segundo aniversario de la anulación del fallo de Roe vs. Wade, del 24 de junio de 2022, y de cara al primer debate presidencial de este jueves, el mandatario demócrata y su equipo ocuparon el tema para hacer campaña, apuntando directamente contra su contrincante republicano por sus posturas respecto a la derogación del histórico fallo.

En un spot de campaña difundido este lunes, Biden aprovechó para instalar el tema del aborto. “Décadas de progreso hechas añicos solo porque el último tipo consiguió cuatro años en la Casa Blanca”, advirtió el jefe de Estado en su video, en alusión al fallo de junio de 2022 por parte de la Corte Suprema, conformada en aquel entonces por tres jueces nombrados por la gestión Trump.

“Donald Trump está orgulloso de haber anulado Roe vs. Wade”, aseveró el presidente al compartir el video en sus redes sociales. “Sabemos lo que sucederá si pasa otros cuatro años en la Casa Blanca”, afirmó. En esa línea, anticipó que “los republicanos de MAGA (Make America Great Again) intentarían prohibir el derecho a elegir en todo el país”, y que, además, “vendrían por la fecundación in vitro y el control de natalidad”.

En ese sentido, el actual mandatario concluyó: “Donald Trump es el único responsable de esta pesadilla. Nos enfrentamos al extremismo. Envíenme de vuelta a la Casa Blanca y lucharé para restaurar Roe contra Wade y proteger la libertad americana. Este noviembre debemos detenerlo”.

El spot también comparte el testimonio de Kaitlyn Joshua, una mujer de Louisiana que sufrió un aborto espontáneo a las 11 semanas de su embarazo y fue rechazada en dos salas de emergencia, por lo que considera “un resultado directo de la anulación de Roe vs. Wade por parte de Donald Trump”.

En la misma línea, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que “todo está en juego” con respecto a los derechos de salud reproductiva en los comicios de noviembre en Estados Unidos. “Toda persona de cualquier género debería entender que si una libertad fundamental como el derecho a tomar decisiones acerca del propio cuerpo puede ser quitada, estén conscientes de qué otras libertades podrían estar en riesgo”, afirmó Harris en una entrevista conjunta en el canal MSNBC con Hadley Duvall, de 22 años, una activista de Kentucky por el derecho al aborto que fue violada por su padrastro cuando era niña.

La compañera de fórmula de Biden, primera mujer en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos, recorre el país desde hace meses para movilizar a los demócratas sobre este asunto. Este lunes Harris tenía previsto visitar Arizona. Este estado es uno de los que más pueden influir en las elecciones presidenciales. En los últimos meses se ha visto sacudido por acalorados debates en torno a una ley de 1864 que prácticamente prohibía el aborto y que finalmente fue derogada por su gobernadora demócrata.

“Esta es una lucha por la libertad: la libertad fundamental de una mujer para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y que su gobierno no le diga qué hacer”, dijo Harris en otro evento de campaña en Maryland.

Según The Associated Press, el equipo de campaña de Biden tenía programado llevar a cabo más de 50 eventos en estados muy disputados y más allá, con el fin de conmemorar el segundo aniversario de la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, la cual revocó el derecho jurídico federal a tener un aborto.

Los demócratas también han promovido minirreferendos sobre el aborto en varios estados cruciales en todo el país, para que se celebren el mismo día de las elecciones presidenciales.

Desde el fallo de la Corte Suprema, una gran cantidad de estados avanzaron en restricciones para el derecho al aborto. Actualmente, en Estados Unidos, 14 estados han prohibido el aborto de forma completa y casi sin excepciones, mientras que otras siete jurisdicciones establecen un límite gestacional de entre seis y 18 semanas, según el caso.

Pero La decisión del máximo tribunal ha tenido fuertes repercusiones políticas: los conservadores han perdido casi todos los referendos o votaciones sobre el derecho al aborto, incluso sorprendentemente en estados como Ohio, Alabama y Kansas.

En los dos últimos años, “el movimiento proaborto ha descubierto que a los estadounidenses les importa el derecho al aborto mucho más de lo que habían previsto”, afirma Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California.

Los sondeos respaldan esta percepción. Según una encuesta de Fox News publicada el miércoles, el 47% de los votantes considera que el tema del aborto es “extremadamente importante” a la hora de decidir entre Biden y Trump.

Trump repite una y otra vez que la sentencia de la Corte Suprema fue posible gracias a los nombramientos de magistrados que él hizo, pero se muestra deliberadamente ambiguo sobre el tema. En abril, dijo que creía que las decisiones sobre el asunto se les deberían dejar a los estados. Posteriormente declaró en una entrevista que no promulgaría una prohibición a nivel nacional si el Congreso la aprobaba. Ha declinado dar detalles sobre su postura en torno al acceso de las mujeres a la píldora abortiva mifepristona.

Vista de carteles en los estudios de CNN que promueven el debate entre Joe Biden y Donald Trump, en Atlanta, Georgia, el 24 de junio de 2024. Foto: Reuters

En un evento de campaña el sábado, Trump dijo que su gobierno hizo “algo asombroso” con el caso Dobbs, al tiempo que reconoció el riesgo político de ejercer más presión sobre el tema en este momento. “Cada votante tiene que ir con el corazón y hacer lo correcto, pero también tenemos que resultar electos”, afirmó.

En un análisis publicado este lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles advirtió que “una segunda presidencia de Donald Trump presentaría una amenaza existencial al acceso al aborto en todo el país, poniendo en peligro la capacidad de cualquier persona de abortar en cualquier parte del país bajo cualquier circunstancia”.

La organización de derechos humanos destacó que la derogación del fallo Roe vs. Wade “resultó en una devastadora crisis de libertades civiles y salud pública. Catorce estados han prohibido el aborto por completo, y otros han hecho que la atención del aborto sea prácticamente inaccesible al penalizar la prestación de servicios de aborto después de las primeras semanas de embarazo”. “Millones de personas en edad reproductiva viven ahora a cientos de kilómetros del proveedor de abortos más cercano, lo que obliga a más de 171.000 personas a viajar fuera de su estado de origen para asegurar el acceso a la atención del aborto solo en 2023″, denunció la entidad.