Dirigentes políticos detenidos y la apuesta por el control de Maduro: el día después de las marchas por Venezuela

Cuando María Corina Machado salió a las calles de Caracas, lo hizo acompañada de miles de venezolanos en decenas de ciudades del mundo. Lo hicieron para reclamar por lo que, según claman, es el robo de las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio. Pero la jugada no salió gratis. Líderes políticos de la oposición al régimen del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron detenidos durante el desarrollo de las manifestaciones del sábado.

Según Infobae, dos dirigentes políticos, un sacerdote y un abogado defensor de derechos humanos fueron apresados durante la jornada en distintos puntos del país. Son cuatro de los perfiles más prominentes en ser detenidos en el día en que miles de venezolanos decidieron protestar a lo largo y ancho del mundo.

En la ciudad de Valencia, ubicada al centro-norte del país, el dirigente político Carlos Molina, del partido Un Nuevo Tiempo, fue detenido por su participación en las movilizaciones que buscan que el candidato presidencial Edmundo González sea declarado vencedor, como dicen poder probar según actas recolectadas por la oposición. De momento, y pese a los constantes y transversales pedidos de mandatarios de la región, Maduro no ha transparentado el detalle de las votaciones.

Un manifestante es detenido por la policía antidisturbios, tras las protestas contra los resultados electorales en Caracas, el 29 de julio 2024. Foto: Reuters

Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, indicó que “cuerpos represores bajaron (a Molina) de una camioneta. Misma suerte corrió el sacerdote Elvis Cabarca, quien fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo militar venezolano que cumple funciones de orden público, mientras rezaba con un rosario en medio de las protestas del sábado 17 de agosto.

La denuncia la hizo la ONG de derechos humanos Provea, que en su cuenta de X, antes Twitter, indicó que “el padre abordó una camioneta y la Guardia Nacional Bolivariana se lo llevó en una grúa”.

En el sur del país, en tanto, específicamente en Puerto Ayacucho, del estado de Amazonas, ocurrió “la detención del abogado defensor de derechos humanos Henry Alexander Gómez Fernández”. Así lo señaló el abogado Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, que ha llevado un recuento de personas detenidas confirmadas, así como de los fallecidos. “Habría sido detenido con otras personas cuyas identidades estamos confirmando”, añadió Himiob.

El ente no gubernamental ha cuantificado en 1.503 los ciudadanos que se mantienen tras las rejas hasta este domingo, considerando solo los casos verificados e identificados. En el detalle, destaca que 129 de ellos son adolescentes y 200 son mujeres, mientras que 14 son indígenas y 18, personas con alguna clase de discapacidad.

El jueves, Maduro señaló que los detenidos irán a parar a las cárceles de Tocorón (prisión desde donde operaba el Tren de Aragua) y Tocuyito, supuestamente ya acondicionadas. A los más de 2.000 ciudadanos que, dice, están detenidos, los calificó como “terroristas” que intentan desestabilizar al país. “Máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, afirmó aquel día.

De regreso con los detenidos más prominentes, también se registró una captura el viernes. Se trata de Piero Maroún, dirigente del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática, afirmó Infobae.

Quien fue diputado de la Asamblea Nacional en 2015 se encontraba con su esposa y con su cuñada en un restaurante a las 22:20 del viernes, cuando fue detenido por tres personas no identificadas, quienes lo subieron a una camioneta. Así lo señaló Henry Ramos Allup, secretario general del partido, detalló el citado medio.

“Hoy tenemos más fuerza que nunca, no hay nada que esté por encima de la voz del soberano y el soberano habló”, dijo María Corina Machado el sábado desde un camión en Caracas, frente a miles de manifestantes que salieron a protestar.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado se acerca a sus seguidores durante una marcha en medio de las disputadas elecciones presidenciales, en Caracas, el 17 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Pero la muestra de repudio al gobierno de Nicolás Maduro no solo fue respondida en el ámbito represivo. También se dio a nivel político. Así lo dejó en claro el propio mandatario este domingo, que tras las protestas, solicitó a la Asamblea Nacional que acelere la aprobación de la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares. “Porque Venezuela tiene que ser un país de leyes, de instituciones, de respeto a la Constitución, a la Ley y a la paz”, argumentó el líder chavista.

“Nos hemos ganado el derecho de construir el futuro que nos dé la gana y como nos dé la gana en Venezuela. Nadie tiene que meter sus narices en Venezuela, yo no me pongo a darle consejo a nadie en el mundo, cada quien sabe manejar su país, pero que no metan sus narices en Venezuela porque les sale un tortazo”, prosiguió.

Según el diario venezolano El Universal, el 60% de las actas electorales ya “han sido transcritas por los operadores técnicos de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.