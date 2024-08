El historial ultraliberal de Tim Walz como gobernador abre una línea de ataque para el Partido Republicano

Tres días después de que los demócratas obtuvieran por poco el control del Senado, la Cámara y la mansión del gobernador de Minnesota en 2022, el gobernador Tim Walz convocó a los líderes del partido a su oficina formal en el edificio del Capitolio del estado para una reunión temprano en la mañana.

Los dos principales demócratas de la legislatura expusieron sus ideas para aprobar una agenda importante con su nuevo control del poder. Sus planes incluían invertir dinero en educación, obras públicas y ampliar enormemente la red de seguridad social del estado.

“Está bien, vamos”, dijo Walz después de escucharlos, según Kari Dziedzic, quien se convirtió en líder de la mayoría del Senado estatal en 2023 y participó en la reunión. La presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, que también asistió, resumió el enfoque de Walz: “Se ganan las elecciones por una razón”, señaló.

Tim Walz hace un recorrido por el United Center, el tercer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters

El afán del gobernador de Minnesota por ir a lo grande llevó a que se aprobaran más de dos docenas de leyes importantes el año pasado, una agenda que ya están utilizando los republicanos para reforzar su argumento de que gobierna desde la extrema izquierda. A pesar de haber sido gobernador durante dos mandatos con más de una década en el Congreso como moderado, el historial progresista que persiguió durante aproximadamente cinco meses podría socavar la estrategia de campaña de Kamala Harris de seleccionar a un ciudadano del Medio Oeste campechano y de habla sencilla para ayudarla a ganarse a más votantes independientes.

Pero cuando subiera al escenario en la Convención Nacional Demócrata este miércoles, se esperaba que los fieles del partido reunidos en Chicago celebraran la gestión de Walz de la agenda liberal de 2023, y muchos esperan que pueda ayudar a extenderla al resto de la nación.

Los demócratas en Minnesota actuaron rápidamente en 2023 para avanzar en su agenda, y muchos describieron el papel de Walz como guía de un proceso en el que los demócratas estatales habían trabajado durante más de una década. En 2022, Walz ganó un segundo mandato, los demócratas mantuvieron su mayoría en la Cámara estatal y ganaron por poco el Senado estatal. Era la primera vez desde 2014 que controlaban la gobernación y ambas cámaras legislativas, lo que en política se conoce como trifecta.

“La sesión fue como correr rápidos a gran velocidad con gran preocupación por no ser aniquilado por una roca”, dijo Larry Jacobs, profesor de la Escuela de Asuntos Públicos Hubert H. Humphrey de la Universidad de Minnesota.

“Yo diría que él era el timón”, comentó Jacobs sobre Walz. “Había un viento detrás de él”.

La primera dama Jill Biden habla mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, observa, el 9 de febrero de 2022, en Minneapolis. Foto: Archivo

En menos de cinco meses, Walz promulgó una serie de prioridades liberales, lo que ayudó a impulsar al gobernador de Minnesota a la prominencia nacional. Se impuso tanta ortodoxia demócrata que algunos activistas progresistas locales se preguntaron abiertamente si tendrían algún trabajo adicional que hacer en las próximas sesiones legislativas.

“Si necesita un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias, mire lo que está sucediendo en Minnesota”, escribió el año pasado el expresidente Barack Obama en las redes sociales cuando terminaba la sesión.

Walz ha llamado a la agenda aprobada en 2023 “el Milagro de Minnesota 2.0″, reciclando una frase utilizada hace más de cinco décadas cuando los legisladores crearon una nueva forma de pagar las escuelas y los gobiernos locales del estado.

Es probable que se intensifiquen las críticas republicanas al historial de Walz. “Ha hecho cosas que... tiene posiciones que... son justas... ni siquiera es posible creer que existan”, dijo el expresidente Donald Trump, abanderado republicano, durante una reciente conferencia de prensa en Mar-a-Lago, expresando incredulidad, a menudo expresada, sobre la magnitud de la legislación aprobada en la sesión de Minnesota.

De enero a mayo de 2023, Walz firmó legislación para: exigir transparencia en los precios de los medicamentos recetados; prohibir los llamados “químicos para siempre”; garantizar la educación universitaria gratuita para estudiantes de familias de bajos ingresos, incluidos los inmigrantes indocumentados; permitir a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir; proporcionar desayuno y almuerzo gratuitos para estudiantes K-12 (entre los 5 y los 18 años) en escuelas públicas; proteger el amplio acceso a los abortos; restaurar el derecho al voto de los delincuentes; fortalecer las verificaciones de antecedentes para la compra de armas; asignar fondos para nuevas viviendas asequibles; crear un crédito tributario por hijos a nivel estatal; establecer licencia familiar y médica remunerada; aumentar los impuestos estatales sobre las ganancias de capital de los ricos; establecer protecciones para los pacientes trans que buscan atención de afirmación de género y para quienes la brindan; aprobar fondos para reemplazar tuberías de plomo en todo el estado; proporcionar US$ 300 millones adicionales para que los gobiernos locales financien la policía y la seguridad pública; establecer el objetivo de llevar las empresas de servicios públicos estatales a energía 100% limpia para 2040, y legalizar la marihuana recreativa para adultos.

El presidente Joe Biden es recibido por el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y su esposa, Gwen Walz, cuando llega a Northfield, Minnesota, el 1 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Los aliados del gobernador enfatizaron que la sesión legislativa de 2023 también incluyó temas populares en la derecha, incluido más financiamiento para la policía. También dicen que ha tenido una larga carrera en el servicio público que incluyó trabajar al otro lado del pasillo.

“El gobernador Walz trabajó habitualmente con los republicanos en el Congreso para aprobar leyes destinadas a ayudar a los veteranos y agricultores, y llegó a acuerdos bipartidistas con una legislatura dividida en Minnesota para recortar impuestos y financiar escuelas”, dijo Teddy Tschann, portavoz de Walz.

Walz pisó el freno en algunas áreas, provocando fricciones dentro de su partido. Después de que el gobernador usó su pluma de veto sobre una medida que agregaba protecciones para los conductores en programas de viajes compartidos como Uber y Lyft, el defensor de la iniciativa, el senador estatal Omar Fateh, escribió en las redes sociales: “Vimos cómo las corporaciones de poder controlan nuestro gobierno”. Walz también rechazó algunas prioridades que quería un sindicato de enfermeras, poniéndose del lado de la Clínica Mayo, un importante empleador. Eso llevó al sindicato a colocar una cama de hospital vacía frente a su oficina, según informes de noticias locales, y organizar una sentada.

El gobernador no estaba particularmente entusiasmado con la legislación que permitiría a los residentes indocumentados acceder a la atención médica, según una persona familiarizada con sus puntos de vista. Pero también decidió no vetarlo.

Los críticos de Walz dijeron que había convertido a Minnesota en algo más cercano a California, un lugar conocido por sus políticas liberales.

“Ciertamente, a nivel político, estamos siguiendo sus pasos”, señaló Doug Loon, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Minnesota. “Pero no somos una isla económica como puede ser California: dependemos del resto del país”.

Loon calificó la sesión de 2023 como “muy perjudicial para la comunidad empresarial”.

Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, celebran un mitin de campaña en Milwaukee, Wisconsin, el 20 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Para los aliados de toda la vida, el entusiasmo de Walz antes de la sesión de 2023 era palpable. Cuando elaboró su plan fiscal, el exprofesor de secundaria propuso el mayor aumento anual de ayuda estatal para los distritos escolares de Minnesota en dos décadas. Un superávit presupuestario en el estado le dio a Walz mayor flexibilidad. Antes de revelar públicamente su plan, Walz llamó al jefe del sindicato de educadores más grande del estado para informarle.

“Lo que recuerdo es que estaba muy emocionado y hablaba increíblemente rápido”, dijo Denise Specht, presidenta de Education Minnesota. “Ni siquiera pude interrumpir para decir: ‘Guau’”.

Algunos activistas demócratas elogiaron a Walz por mostrar cierta flexibilidad ideológica cuando las propuestas políticas se metieron en la maleza.

“Si el gobernador Walz era el tipo de persona que decía: ‘Esto es por lo que competí, y es mi camino o la carretera’, no habríamos hecho tanto”, dijo Kris Fredson, un líder sindical en Minnesota que conoce a Walz desde hace casi dos décadas.

Cuando se le preguntó cómo los líderes demócratas en Minnesota mantuvieron alineada su mayoría de un escaño, Dziedzic, quien fue el líder de la mayoría del Senado en 2023, dijo que los líderes demócratas alejarían a los miembros de las críticas generales y, en cambio, se centrarían en las cuestiones específicas que los congresistas podrían identificar con la legislación. “Sin votos de sobra, me aseguré de que los miembros no pudieran decir: ‘Bueno, no me gusta ese proyecto de ley’”, dijo. “Tenían que decir específicamente lo que no les gustaba”.

Cuando terminó la sesión de 2023, el personal del gobernador organizó una conferencia de prensa y también hizo todo lo posible por su final. Trajeron una banda. Y contrataron a una empresa para que volara un dron con una cámara a través de la casa estatal e incluso sobre partes del edificio. Algunos vieron la llamativa grabación como una señal de que Walz estaba interesado en promocionar mejor sus logros al resto de la nación, tal vez con miras a un puesto en el gabinete o una oficina nacional.

En el video, resumió claramente su justificación para hacer tantas cosas en tan poco tiempo.

“No se trata de acumular capital político para las próximas elecciones”, dice Walz en un video mientras el dron se acerca a él. “Se trata de quemar capital político para mejorar vidas”.