Embajador israelí en Chile asegura que si bien hay “víctimas civiles” en Gaza, están “acatando en un 100% la ley internacional y la ley humanitaria”

“Barbaridad, matanza, masacre”. De ese modo describió el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, lo que minutos más tarde se proyectaría en un salón de la Comunidad Israelita, en Avenida Las Condes. No las había visto todas, reconoció previo al inicio de la proyección cerca del mediodía de este lunes, evento que no estuvo exento de polémicas luego que usuarios de redes sociales y la diputada Maite Orsini difundieran la primera invitación calificando a sus organizadores de “miserables”. Como contramedida, se cambió el lugar y cuatro vehículos policiales custodiaban la entrada del centro israelí.

El video, que no se pudo grabar de ninguna manera a pedido de las familias, señaló la organización, se trataba de una recopilación de 45 minutos aproximadamente de fotografías y videos de lo ocurrido el pasado sábado 7 de octubre, día en que Hamas inició un ataque sin precedentes en la historia de Israel, el más letal en 75 años.

Los documentos, presentados sin subtítulos y con poca intervención, salvo el difuminado de menores, fueron obtenidos de las cámaras corporales de los propios terroristas de Hamas que realizaron el fatídico ataque, así como de celulares de víctimas, rescatistas que llegaron horas después de los hechos, cámaras de tráfico y circuitos cerrados privados de hogares en los kibutz que se llevaron la peor parte.

Una imagen aérea muestra los cuerpos de las víctimas de un ataque tras una infiltración masiva de hombres armados de Hamas desde la Franja de Gaza, tendidos en el suelo en el kibutz Kfar Aza, el 10 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Tras la proyección, el embajador Artzyeli señaló que lo vivido a principios de octubre “no se trata de un ciclo regular de violencia”, sino que están en una guerra con el objetivo de “eliminar a Hamas”. “Ningún país nos va a frenar de lo que tenemos que hacer”, agregó luego de la consulta de un asistente al evento. También planteó que Israel no buscar anexar a Gaza, “pero no habrá más Hamas”.

Los inesperados hechos de aquel 7 de octubre, que no fueron previstos por los servicios de inteligencia del país –aquel día “fallamos de manera inédita”, reconoció el embajador luego de ver las crudas imágenes–, dejaron un saldo de 1.400 muertos y 240 secuestrados en el bando israelí, y la respuesta del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu tuvo como consecuencia el asesinato de más de 10.000 palestinos en Gaza, aseguraron las autoridades de Hamas este lunes.

En ese contexto, y consultado por la prensa local, Gil Artzyeli aseguró que Israel está “acatando en un 100% la ley internacional y la ley humanitaria”. También sostuvo que “no lo estamos haciendo por la presión del mundo o de la opinión pública mundial, sino que es lo que somos, porque este es el carácter de Israel”.

Sobre la cifra reportada de personas, incluidos miles de niños, asesinados en Gaza, reconoció la muerte de “víctimas civiles”, pero aseguró que están tomando “todas las medidas para evitarlo. Sí las hay, como en todas las guerras sin excepción. Pero tomando en cuenta la capacidad de Israel, estamos enfocados en Hamas y lamentablemente también hay víctimas palestinas inocentes”.

Respondiendo sobre si existe la posibilidad de “acabar con Hamas”, como planteó a la prensa, sin un daño colateral como el actual, Artzyeli repitió que, “hablando de ley internacional, hay 240 secuestrados israelíes. Hay entre ellos un bebé de nueve meses”.

“¿Dónde está la Cruz Roja, la voz moral?”, se preguntó. “La totalidad de la culpa, no del 90%, el 100% de lo que está ocurriendo en Gaza, es de Hamas. Dieciocho años manejando la Franja de Gaza. Israel se retiró en 2005. No hay ocupación allá, no hay asentamientos en Gaza, no hay un judío en Gaza, salvo los secuestrados. Entonces, en vez de invertir los billones de dólares de la comunidad internacional para el bienestar del pueblo palestino, lo han invertido en armamento, en túneles para matar judíos, porque quieren aniquilar a Israel antes que un Estado palestino. Y no lo estoy diciendo yo. Ellos mismos dicen que aman más la muerte”.

Palestinos evacuan el lugar donde se produjeron ataques israelíes contra viviendas, en el campo de refugiados de Maghazi. Foto: Reuters

La Tercera le consultó si la liberación de los rehenes concluiría la guerra, o si de todos modos buscarían eliminar a Hamas. “Las dos juntas”, contestó. “Hacemos todo para salvar a los rehenes, para llevar a cabo el rescate. Al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo posible para eliminar las capacidades de Hamas. En eso estamos. No es fácil. Ellos invirtieron billones en túneles, pero somos fuertes y lo vamos a lograr. Demore lo que demore. Al final de esta guerra, no va a existir. Vimos ahora en las fotos y videos el júbilo y la felicidad (de los milicianos de Hamas). ‘Mamá, maté 10 judíos’, dijo uno, y otros se ven con los ojos brillantes. Acababa de asesinar un bebé judío. Qué felicidad. Despierten”, cerró, visiblemente emocionado.

En dos ocasiones, tanto antes como después de la proyección, el embajador israelí se refirió a que no se trata “del conflicto palestino-israelí”, donde es válido y “una posibilidad” el planteamiento “de los dos Estados”, pero lo ocurrido el 7 de octubre “nos aleja de una solución. No confiamos mucho en nuestros vecinos”, señaló tras el visionado.

“Hay que separar el tema de lo que pasó en 7 de octubre del conflicto palestino-israelí. Alguien puede estar 100% a favor de la posición de dos países para dos pueblos, contra los asentamientos, etc. Y esta es la posición de Chile, que respetamos, al igual que es la posición de decenas de otros países. Estos países, como Francia, Suecia y el Parlamento europeo, una entidad muy crítica con Israel, han distinguido de una forma clara entre la masacre del 7 de octubre y el conflicto palestino-israelí”, agregó al respecto.

Según el embajador, que estuvo acompañado por el agregado de Defensa de Israel en Chile, el coronel Amit Guy, su país está enfocado “en eliminar las capacidades militares de Hamas y encontrar a los cabecillas, todos los responsables de la masacre más grande que ha ocurrido al pueblo judío en los últimos 80 años. La carta fundamental de Hamas llama a asesinar a todos los judíos. Ni siquiera habla de Israel, habla de asesinar a los judíos”. Comparándolo con la Segunda Guerra Mundial, añadió que Hamas “es la encarnación del nazismo del siglo XXI y estamos luchando sin ninguna duda contra esta organización terrorista, lo que representa y todos sus aliados”. Pero, a diferencia de aquel momento, planteó una vez finalizada la exhibición, “ahora podemos defendernos”.

Durante el domingo, la Comunidad Palestina en Chile emitió un comunicado referente a la exhibición de los videos del ataque de Hamas, y llamaron a “manifestar su repudio a los crímenes de guerra perpetrados por Israel en Gaza” y a “no dejarse arrastrar por incitaciones al odio y la violencia”. Según la entidad, actos como estos “no son otra cosa que acciones de propaganda que buscan justificar el genocidio emprendido, bajo la retórica de la represalia y a justa defensa, por la coalición ultraconservadora que gobierna Israel”.

Embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, en la comisión de Defensa, en el Congreso en Valparaíso, donde varios diputados llegaron con pañuelos árabes y banderas palestinas. Foto: Agencia Uno

Dicha declaración, además de los comentarios en redes sociales que llamaban a boicotear la exhibición del lunes, fue comentada por Artzyeli, quien señaló que le “sorprende que hay gente que intentaba evitar esta transmisión. Parece que ellos rechazan más la transmisión que hemos hecho, que muestra la barbaridad, que condenar la barbaridad misma”. Y agregó: “Hay gente que niega el holocausto, que rechaza lo que ha pasado hace 80 años. Un mes después del ataque, también hay gente que niega lo que ha sucedido. Lo mostramos y la vergüenza recae en los que han ejecutado esta barbaridad, y también ellos que intentan evitar que la verdad vea la luz”.

En opinión del embajador, actualmente “no se puede hablar de paz, no se puede hablar de nada. Hay que eliminar a Hamas, como dijo la Unión Europea, como dicen los líderes de todo el mundo”.

Al ser consultado por su opinión sobre el llamado en consultas al embajador chileno en Israel, Jorge Carvajal, luego de que el gobierno de Gabriel Boric calificara como “inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel” en la Franja de Gaza, el embajador señaló que “es una decisión que el gobierno ha tomado” y que “no tengo nada que decir al respecto”.