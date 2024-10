Expersecutora boliviana acusa que fiscal general desactivó orden de captura contra Evo Morales por caso de estupro y trata de personas

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció que una orden de detención que emitió en contra del expresidente de Bolivia Evo Morales, fue desactivada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

De acuerdo a la expersecutora, había emitido, junto a dos de sus pares, la orden en contra del exmandatario por una investigación por presuntos delitos de estupro, trata y tráfico de personas.

Gutiérrez dijo que el caso se encontraba en una etapa preliminar, siendo la víctima una menor que al momento del presunto ilícito tenía 15 años.

Según consigna el medio La Razón de Bolivia, la orden de aprehensión fue emitida por una comisión de fiscales de Tarija, pero no alcanzó a ser ejecutada producto de una rápida acción de libertad emitida en Santa Cruz.

“No sabemos cómo se ha filtrado, (pero) no se ha entregado absolutamente a nadie. Sin embargo, hoy, faltando una hora, se nos notifica con una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Evo Morales” especificó Gutiérrez de acuerdo al citado medio.

La exfiscal afirmó que el fiscal general posteriormente emitió un instructivo en el que ordenó “dejar el caso” y disolver la comisión instaurada, señalando que la indagatoria iba a ser tomado por la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil.

“(La Fiscalía General) ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante”, denunció Gutiérrez, de acuerdo al medio El Día de Santa Cruz.

“El señor Juan Lanchipa de la forma grosera que me ha hablado a mí, indicándome: ‘te he dicho que dejes ese caso’. Yo no puedo dejar, el Ministerio Público, como va a creer entonces la sociedad, las víctimas si va a haber una intromisión por parte del jefazo”, agregó.

Gutiérrez informó que tras esto, se ordenó su salida del Ministerio Público boliviano, ejecutada a través de un memorándum de “agradecimiento”, firmado por el fiscal general subrogante, debido a que Lanchipa se encuentra fuera de territorio boliviano.