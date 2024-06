Expresidente Castillo expresa juicios agraviantes sobre aspecto físico de Boluarte en audiencia por fallido golpe de Estado en Perú

El exmandatario mandatario peruano Pedro Castillo empleó frases agraviantes sobre el aspecto físico de la Presidenta Dina Boluarte, durante una audiencia en la que compareció ante la justicia para defenderse de las acusaciones sobre su participación en un presunto golpe de Estado en diciembre de 2022.

Al sostener que la Fiscalía de la Nación le imputó hechos falsos, Castillo manifestó que “todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la ‘pinocho’ que está en Palacio, avalada por el ‘hampa’ que está en la Plaza Bolívar”, según recoge el reporte de la emisora RPP.

Durante la audiencia realizada este jueves el máximo organismo persecutor peruano pidió al Poder Judicial prolongar por 18 meses la prisión preventiva contra Castillo en su proceso por el fallido golpe de Estado. Por este caso, el exmandatario es sindicado por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión.

Este jueves el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, evaluó en audiencia el pedido formulado por la Fiscalía, pero no hubo un pronunciamiento inmediato.

Cabe señalar que la medida original -18 meses de prisión preventiva impuesta en diciembre del 2022- vencía este jueves. Sin embargo, en caso que el magistrado no apruebe la prolongación o no emita una resolución respecto a la medida cautelar, Castillo no saldrá libre. Esto porque se encuentra vigente una segunda orden de prisión preventiva por 36 meses por presunta organización criminal y corrupción en el uso de recursos de empresas del Estado.