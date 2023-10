Franja de Gaza sufre apagón generalizado ante falta de combustible en central eléctrica

La Franja de Gaza se ha quedado sin electricidad este miércoles después de que las autoridades alertaran de un apagón inminente ante la falta de combustible en la única central eléctrica del enclave palestino, que se encuentra sometido a un fuerte bloqueo por parte de Israel.

La agencia de noticias palestina Quds ha indicado que toda la Franja de Gaza se encuentra ahora sumida en un apagón. Las autoridades gazacíes han señalado previamente que esto “imposibilitará la entrega de los servicios más básicos” a la población local, que depende de la electricidad y opera generalmente con generadores de electricidad ante la prohibición de suministrar combustible a la zona desde el paso de Rafá.

“Esto pone en peligro la vida de 2,3 millones de personas, por lo que se ha emitido una alerta urgente para pedir ayuda a la comunidad internacional y sus organizaciones humanitarias”, han puntualizado antes de hacer hincapié en la necesidad de avanzar para “detener los devastadores bombardeos israelíes y suplir las necesidades de la Franja de Gaza”, según informaciones recogidas por la agencia Maan.

Las autoridades de Israel han tildado a la población palestina de la zona de “animales humanos” y han recalcado que “sólo habrá destrucción” tras la ofensiva lanzada el sábado por Hamás: “Querían un infierno y tendrán un infierno”, dijo el martes el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, Ghasán Alian.

“Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza. No habrá electricidad ni agua, sólo destrucción”, zanjó.

“No tenemos agua, ni internet, ni electricidad”

Un residente de Gaza, Kamal Mashharawi, entregó declaraciones a la BBC desde un sótano en donde se refugiaba junto a otras 45 personas.

“Es muy difícil. No tenemos agua, no tenemos internet, no tenemos electricidad”, afirmó.

Según consignó la BBC, sus hijos están heridos y perdió a varios miembros de su familia. Debido a que no tiene internet, indicó, no puede contactarse con otros.

“Intentamos hacer viajes al supermercado más cercano, pero no es seguro debido a las explosiones”, indicó.

“No pienso que los civiles merezcan morir, deberían ser excluidos del conflicto”, indicó por teléfono al medio británico. “No puedo culpar a Hamas, no puedo culpar a Israel, pero nosotros los civiles estamos siendo afectados. Nosotros somos las personas personas que no somos partes del conflicto y estamos pagando”.