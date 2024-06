Hunter Biden es declarado culpable por el jurado de Delaware

Este martes el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable por el jurado en Wilmington, Delaware, por tres delitos graves asociados a mentir en una solicitud federal de armas de fuego en 2018, un duro golpe personal para la familia Biden mientras su padre entra en los últimos meses de su campaña de reelección, según informó hace unos minutos el diario estadounidense The New York Times.

Biden, de 54 años, estaba de pie con los brazos cruzados, observando sombríamente al jurado mientras se leía el veredicto. Puso fin a un juicio extraordinario que hizo dolorosamente pública la adicción al crack, el comportamiento imprudente y los gastos ruinosos de Biden, narrados por tres ex parejas románticas, incluida la viuda de su hermano, Beau Biden.

Durante los 11 días de juicio, Biden se declaró inocente de los delitos por los que se le inculpaba. La primera dama Jill Biden estuvo en la sala del tribunal poco después de los veredictos, que se produjeron después de que el jurado deliberó durante unas tres horas, y fue vista sosteniendo la mano de su hijo cuando se marchaban, según informó SkyNews.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, y su esposa Melissa Cohen Biden y la primera dama estadounidense Jill Biden abandonan el tribunal federal después de que el jurado lo declara culpable de los tres cargos en su juicio por cargos criminales de posesión de armas, en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, el 11 de junio de 2024. Foto: Reuters

Al salir del tribunal, Biden no habló con los periodistas y fue visto subiendo a un vehículo, según informó CNN. Se espera que el abogado de 54 años emita una declaración escrita después de que el jurado lo declarara culpable, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

El juicio incluyó el testimonio de la ex esposa y la cuñada de Hunter Biden, quienes relataron su creciente adicción en las semanas previas y posteriores a la compra del arma. Los fiscales también mostraron mensajes de texto, fotografías y registros bancarios que, según dijeron, mostraban que Biden estaba sumido en la adicción a la adicción cuando compró el arma.

Los abogados de Hunter Biden intentaron demostrar que no consumía drogas cuando compró el arma y que no tenía la intención de engañar, ya que no se consideraba un consumidor de drogas en ese momento. La defensa llamó a la hija de Hunter Biden, Naomi Biden, quien testificó que su padre parecía estar bien cuando lo vio poco antes y después de que comprara el arma.

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, y su esposa Melissa Cohen Biden llegan para la lectura del veredicto en su juicio por cargos criminales de armas, en Wilmington, Delaware, EE.UU., el 11 de junio de 2024. Foto: Reuters

Biden podría enfrentar hasta 25 años de prisión, pero los delincuentes primerizos que no usaron sus armas para cometer un delito violento generalmente no reciben pena de cárcel. El juez no fijó una fecha para la sentencia, pero añadió que el plazo suele ser de 120 días, lo que podría situarlo un mes antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

El presidente Biden dijo en una entrevista el jueves pasado que no perdonaría a su hijo si fuera declarado culpable por los cargos criminales federales por posesión de armas. Cuando el entrevistador David Muir de ABC le preguntó si descartaría perdonar a Hunter Biden, el presidente dijo: “Sí”. También afirmó que aceptaría el resultado del juicio.