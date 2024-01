Informe anual de Eurasia Group: EE.UU., Medio Oriente y Ucrania lideran los 10 principales riesgos que enfrenta el mundo en 2024

Estados Unidos contra sí mismo, Medio Oriente al borde del abismo y Ucrania dividida encabezan la lista de riesgos geopolíticos para 2024, según un informe de Eurasia Group, una firma líder en investigación y consultoría de riesgos geopolíticos, que lo califica como “un año de grave preocupación”.

A juicio de la organización fundada y presidida por el cientista político estadounidense Ian Bremmer, 2024 “es políticamente el Voldemort de años”, el “annus horribilis”, “el año que no debe ser nombrado”. La razón de este sombrío balance salta a la vista. Tres guerras dominarán los asuntos mundiales: Rusia vs. Ucrania, ahora en su tercer año; Israel vs. Hamas, ahora en su cuarto mes; y Estados Unidos vs. sí mismo, listo para arrancar en cualquier momento.

“Los conflictos son crudos recordatorios de una era carente de barreras de seguridad efectivas, liderazgo responsable y comprensión compartida, lo que pone de relieve las consecuencias de lo que Eurasia Group ha denominado un ‘mundo G-Zero’. La pregunta que cobra gran importancia es si estas crisis servirán como catalizadores para abordar los factores subyacentes de nuestra recesión geopolítica o hundirán al mundo en un mayor caos”, señala el reporte.

A continuación, los 10 principales riesgos que enfrenta el mundo en 2024, según Eurasia Group:

Estados Unidos contra sí mismo

“Si bien el Ejército y la economía estadounidenses siguen siendo excepcionalmente fuertes, el sistema político estadounidense es más disfuncional que cualquier otra democracia industrial avanzada. En 2024, el problema empeorará mucho”, sostiene Eurasia Group.

Ello, porque la elección presidencial de este año “profundizará” la división política del país, pondrá a prueba la democracia estadounidense a un nivel que la nación no ha experimentado en 150 años y socavará la credibilidad de Estados Unidos a nivel internacional.

Donald Trump junto a sus abogados y su hijo Eric Trump, habla con los medios en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en el distrito de Manhattan, el 11 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Con el resultado de la votación casi con una moneda al aire (al menos por ahora), la única certeza es el daño al tejido social, las instituciones políticas y la posición internacional de Estados Unidos. En un mundo acosado por crisis, la perspectiva de una victoria de Donald Trump debilitará la posición de Estados Unidos en el escenario global a medida que los legisladores republicanos adopten sus posiciones en política exterior y los aliados y adversarios de Estados Unidos se protejan contra sus probables políticas”, argumentan.

Medio Oriente al borde del abismo

“La región es un polvorín y el número de jugadores que portan fósforos hace que el riesgo de una escalada sea excepcionalmente alto”, advierte el reporte. “Los combates en Gaza se expandirán en 2024, con varias vías de escalada hacia una guerra regional más amplia. Algunos podrían atraer a Estados Unidos e Irán más directamente a la lucha”, vaticina.

Soldados israelíes junto a un tanque cerca de la frontera de Israel con Líbano, el 16 de octubre de 2023. Foto: Reuters

El conflicto, sostiene la consultora, planteará riesgos para la economía global, ampliará las divisiones geopolíticas y políticas y avivará el extremismo global. El camino más directo hacia la escalada sería una decisión de Israel o de Hizbulá de atacar al otro. Los principales líderes israelíes se han comprometido a “eliminar” la amenaza de la milicia libanesa. Si Israel atacara preventivamente, el Ejército estadounidense brindaría apoyo e Irán ayudaría a Hizbulá, su representante regional más importante.

Por otra parte, los militantes hutíes también están siguiendo un camino de escalada, y las milicias chiitas que operan en Irak y Siria han aumentado los ataques contra bases estadounidenses con la bendición de Teherán. “Ningún país involucrado en el conflicto de Gaza quiere que estalle un conflicto regional”, sostienen los autores del reporte.

Ucrania dividida

Para Eurasia Group, la invasión rusa de Ucrania sigue siendo “un fracaso histórico”. Ello, porque la OTAN se ha visto reforzada por los nuevos miembros Finlandia y Suecia. La UE ha abierto un proceso de membresía para Ucrania, Rusia ha enfrentado 11 rondas de sanciones, y hay más en camino, y la mitad de sus activos soberanos han sido congelados: es cada vez más probable que el dinero se utilice para la reconstrucción de Ucrania.

Sin embargo, pese a que Europa ya no compra energía rusa, la consultora cree que “Ucrania será dividida de facto este año”: Rusia ahora tiene la iniciativa en el campo de batalla y una ventaja material. Por esto se considera que 2024 es un punto de inflexión en la guerra. Y si Ucrania no resuelve sus problemas de mano de obra, aumenta la producción de armas y establece pronto una estrategia militar realista, sus pérdidas territoriales podrían resultar permanentes y bien podrían ampliarse.

Un militar ucraniano se prepara para disparar una pieza de artillería que fue capturada en la batalla con el Ejército ruso cerca de Bakhmut, en la región de Donetsk, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Kiev ha recibido un duro golpe por la disminución del apoyo político y material de Estados Unidos, y las perspectivas para la asistencia europea son sólo ligeramente mejores. Ucrania está desesperada por conseguir más tropas. Por todas estas razones, Kiev asumirá mayores riesgos militares este año, incluidos ataques contra más objetivos dentro de Rusia que provocarán respuestas rusas sin precedentes y podrían arrastrar a la OTAN al conflicto”, advierte el informe.

IA no gobernada

Las brechas en la gobernanza de la inteligencia artificial se harán evidentes en 2024 a medida que los esfuerzos regulatorios fracasen, las empresas tecnológicas sigan sin restricciones y modelos y herramientas de IA mucho más poderosos se extiendan más allá del control de los gobiernos.

El año pasado trajo una ola de ambiciosas iniciativas de IA, anuncios de políticas y propuestas de nuevos estándares, con cooperación en frentes inusuales, recuerda Eurasia Group. Las principales empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos se comprometieron con estándares voluntarios en la Casa Blanca. Estados Unidos, China y la mayor parte del G20 firmaron la Declaración de Bletchley Park sobre la seguridad de la IA. La Casa Blanca emitió una orden ejecutiva innovadora sobre IA. La Unión Europea finalmente aceptó su tan anunciada Ley de IA y las Naciones Unidas convocaron un grupo asesor de alto nivel.

La historia continua más abajo

Más sobre Riesgos geopolíticos

El logotipo de Google y las palabras de inteligencia artificial AI se ven en esta ilustración tomada el 4 de mayo de 2023. Foto: Reuters

“Pero los avances en inteligencia artificial avanzan mucho más rápido que los esfuerzos de gobernanza”, destaca el reporte. “La IA es un ‘rinoceronte gris’ y sus ventajas son más fáciles de predecir que sus desventajas. Puede que tenga o no un impacto disruptivo en los mercados o la geopolítica este año, pero tarde o temprano lo tendrá. Cuanto más tiempo permanezca la IA sin gobierno, mayor será el riesgo de una crisis sistémica y más difícil será para los gobiernos ponerse al día”, advierten.

Eje de villanos

“Rusia, Corea del Norte e Irán son los estados rebeldes más poderosos del mundo. Y han estado trabajando para fortalecer su cooperación desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, unidos por las sanciones draconianas impuestas contra ellos, su odio compartido hacia Estados Unidos, y su voluntad de violar el derecho internacional para alterar un statu quo global que creen que sirve a los intereses occidentales a sus expensas. Son agentes del caos en el orden geopolítico actual, empeñados en socavar las instituciones existentes y los gobiernos y principios que las sustentan”, escribe Eurasia Group.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visita una fábrica de municiones en un lugar no revelado, el 10 de enero de 2024. Foto: Reuters

En 2024, Rusia, Corea del Norte e Irán impulsarán sus capacidades mutuas y actuarán de manera cada vez más coordinada y disruptiva en el escenario global. Mientras tanto, incluso los amigos de Washington -los líderes de Ucrania, Israel y (potencialmente) Taiwán- arrastrarán a Estados Unidos a confrontaciones que quiere evitar.

No hay recuperación de China

Sin una improbable relajación del poder del presidente Xi Jinping o un giro radical hacia un estímulo al consumo a gran escala y una reforma estructural, la economía de China tendrá un desempeño inferior a lo largo de 2024.

“Cualquier brote verde en la economía china sólo generará falsas esperanzas de una recuperación, ya que las restricciones económicas y la dinámica política impiden un repunte duradero del crecimiento”, asegura la consultora.

Personas con mascarillas sostienen bolsas de compras mientras caminan bajo una pantalla gigante que muestra imágenes de noticias del presidente chino Xi Jinping, en una zona comercial en Beijing, el 31 de julio de 2020. Foto: Reuters

El fracaso de Beijing para reformar el vacilante modelo de crecimiento económico del país, las fragilidades financieras del país y una crisis de confianza pública expondrán lagunas en las capacidades de liderazgo del Partido Comunista Chino y aumentarán el riesgo de inestabilidad social, agrega.

La lucha por los minerales críticos

Los minerales críticos se encuentran en la fase inicial de prácticamente todos los sectores que impulsarán el crecimiento, la innovación y la seguridad nacional en el siglo XXI, desde la energía limpia hasta la informática avanzada, la biotecnología, el transporte y la defensa.

Según Eurasia Group, en 2024, los gobiernos de todo el mundo tomarán medidas proteccionistas que interrumpirán el flujo de minerales críticos.

La extracción de estas materias primas esenciales se distribuye asimétricamente a través de las geografías: con países individuales extrayendo al menos la mitad del litio (Australia), el cobalto (República Democrática del Congo), el níquel (Indonesia) y las tierras raras (China) del mundo. Mientras tanto, alrededor del 60% al 90% de los minerales más críticos se procesan y refinan en China.

Según la consultora, en 2024, los gobiernos de todo el mundo tomarán medidas proteccionistas que interrumpirán el flujo de minerales críticos, aumentarán la volatilidad de los precios y remodelarán las cadenas de suministro posteriores.

No hay margen de error

El shock inflacionario global que comenzó en 2021 seguirá ejerciendo un poderoso lastre económico y político en 2024. Las altas tasas de interés causadas por una inflación persistente desacelerarán el crecimiento en todo el mundo.

Vista de un cartel que muestra los tipos de cambio en una tienda de ropa en el distrito financiero de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Una vez agotados en gran medida los amortiguadores de política macroeconómica, los gobiernos tendrán un margen limitado para estimular el crecimiento o responder a shocks, lo que aumentará el riesgo de tensiones financieras, malestar social e inestabilidad política.

El Niño ha vuelto

Después de una ausencia de cuatro años, un poderoso patrón climático de El Niño alcanzará su punto máximo en la primera mitad de este año, trayendo fenómenos climáticos extremos que desencadenan inseguridad alimentaria, aumentan el estrés hídrico, perturban la logística, propagan enfermedades y fomentan la migración y la inestabilidad política, particularmente en países ya debilitados por la pandemia y las crisis de precios de la energía y los alimentos creadas por la guerra de Ucrania.

Botes yacen en el astillero seco del río Po en Torricella, cerca de Cremona, Italia, el 19 de abril de 2023.

Según Eurasia Group, El Niño afectará a gran parte del mundo, pero los países del Indo-Pacífico, América Latina y el sur de África serán los más afectados. El sur y el sudeste de Asia, América Central, el norte de América del Sur y Australia corren el riesgo de sufrir períodos secos prolongados y temperaturas récord, lo que aumenta la probabilidad de una sequía inusualmente grave y generalizada.

Negocios riesgosos

“Hace dos años, advertimos que los clientes, empleados e inversores, en su mayoría de izquierda, estaban llevando las guerras culturales estadounidenses a las salas de juntas corporativas. Eso todavía está sucediendo”, apunta la consultora.

Banderas estadounidenses ondean afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York, el 23 de septiembre de 2022, en Nueva York.

“Ahora los tribunales, las legislaturas estatales, los gobernadores y los grupos de activistas (en su mayoría conservadores) responderán. Las empresas atrapadas en el fuego cruzado político y legal enfrentarán mayor incertidumbre y costos”, alerta el reporte.