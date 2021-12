José Miguel Vivanco deja la dirección de Human Rights Watch: “Quiero explorar nuevas formas de hacer este tarea”

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, comunicó su decisión de dejar la institución desde febrero del año 2022. “Después de casi 30 años, voy a iniciar una nueva etapa”, escribió el abogado chileno en una publicación en su cuenta de Twitter.

Vivanco explicó que su salida llega en un período complejo. “Es un momento muy difícil para los DDHH en la región. Quiero explorar nuevas formas de hacer este tarea”. Una posición que desarrolló en extenso en una entrevista con La Nación, de Argentina. “Lamentablemente estamos en un muy mal momento, probablemente el peor de los últimos 30 años”.

En la mentada entrevista se le preguntó su proyección sobre el futuro de la región. “Optimista, no. Tampoco tengo una visión apocalíptica. Yo creo que la principal prioridad es defender lo que tenemos. En este instante, con la precariedad, la debilidad, la falta de consenso, porque no hay consenso, porque estamos fragmentados en cuanto al consenso democrático, la tarea ‘1A’ es defender lo que hemos logrado alcanzar”.

Vivanco asumió el puesto en 1994, tras una carrera previa en organismos internacionales ligados al tema. Trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Desde su puesto se refirió de manera constante a la situación de los DD.HH en la región, donde fue crítico con los gobiernos autoritarios, de Fidel Castro, en Cuba, y Hugo Chávez, en Venezuela.

“La influencia de Chávez y su séquito, combinada con el gradual descrédito de la democracia como modelo de gobierno capaz de mejorar los servicios públicos, combatir la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, han dejado el terreno pavimentado para opciones populistas de todos los tonos que hoy proliferan en el calendario electoral”, señaló a La Nación.

En los últimos años también se involucró en la situación chilena. Durante los días del estallido social, el organismo realizó una investigación de dos semanas, cuyas conclusiones entregó al presidente Sebastián Piñera en una reunión en La Moneda. En esa ocasión, señaló que “se han producido violaciones, lesiones, muertes, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte de agentes del Estado”. Sin embargo, no pudo asegurar que estas se hayan producido de forma sistemática. “No tenemos información para afirmar responsablemente que esto obedezca a una orden superior, no digo que esa orden no exista, pero no podemos afirmarlo responsablemente”.