Kabul se enfrenta a un apagón debido a que los talibanes no pagan a los proveedores de electricidad

La capital de Afganistán podría verse sumida en la oscuridad a medida que se acerca el invierno porque los nuevos gobernantes talibanes del país no han pagado a los proveedores de electricidad de Asia Central ni han reanudado la recaudación de dinero de los consumidores.

A menos que se aborde, la situación podría causar un desastre humanitario, advirtió Daud Noorzai, quien renunció como director ejecutivo del monopolio de energía estatal del país, Da Afganistán Breshna Sherkat, casi dos semanas después de la toma de poder de los talibanes el 15 de agosto.

“Las consecuencias serían en todo el país, pero especialmente en Kabul. Habrá un apagón y devolverá a Afganistán a la Edad Media en lo que respecta al poder y las telecomunicaciones”, dijo Noorzai, quien permanece en estrecho contacto con la administración restante de DABS. “Esta sería una situación realmente peligrosa”.

Un vendedor ambulante afgano habla con clientes que compran zapatos en un mercado callejero en Kabul, el 30 de septiembre de 2021. Foto: AP

Las importaciones de electricidad de Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán representan la mitad del consumo de energía de Afganistán a escala nacional, e Irán proporciona suministros adicionales al oeste del país. La producción doméstica, principalmente en las centrales hidroeléctricas, se ha visto afectada por la sequía de este año. Afganistán carece de una red eléctrica nacional y Kabul depende casi por completo de la energía importada de Asia Central.

Actualmente, la energía es abundante en la capital afgana, una mejora rara, aunque transitoria, desde la toma de poder de los talibanes. En parte, eso se debe a que los talibanes ya no atacan las líneas de transmisión de Asia Central. Otra razón es que, con la industria paralizada y las instalaciones militares y gubernamentales en gran parte inactivas, una parte mucho mayor del suministro de energía termina en consumidores residenciales, lo que elimina los apagones continuos que solían ser comunes.

Sin embargo, es probable que eso llegue a un final abrupto si los proveedores de Asia Central, en particular Tayikistán, cuya relación con los talibanes se está deteriorando rápidamente, deciden interrumpir el DABS por falta de pago. Tayikistán ha dado refugio a líderes de la resistencia anti-talibán, como el exvicepresidente Amrullah Saleh, y recientemente desplegó tropas adicionales en su frontera con Afganistán, lo que llevó a Rusia a pedir a ambas naciones que reduzcan la escalada.

Vista de una panadería por la noche en Kabul, el 2 de octubre de 2021. Foto: Reuters

“Nuestros estados vecinos ahora tienen derecho a cortar nuestro suministro eléctrico, según el contrato”, dijo Safiullah Ahmadzai, el director de operaciones de DABS que se quedó después de la toma de poder de los talibanes y ahora se desempeña como director general interino. “Los estamos convenciendo de que no hagan eso y que les pagarán”.

La oficina del portavoz de los talibanes y un vocero del Ministerio de Energía y Agua del nuevo gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el momento de la toma de posesión de los talibanes, DABS tenía unos US$ 40 millones en efectivo en sus cuentas, dinero que, según Noorzai, algunos funcionarios del gobierno anterior intentaron obligarlo a entregar. Los talibanes, privados de fondos debido a las sanciones internacionales, no han aprobado el uso de ese dinero para pagar facturas de los proveedores de energía. Desde entonces, los pasivos de DABS han aumentado a más de US$ 90 millones y están aumentando, dijo Ahmadzai. Mientras tanto, la recaudación de los clientes se redujo en un 74% el mes pasado, con solo US$ 8,9 millones en ingresos desde el 15 de agosto, según funcionarios de DABS.

Un hombre vende plátanos por la noche en Kabul, el 2 de octubre de 2021. Foto: Reuters

Con los ministerios gubernamentales sin pagar salarios durante meses y el sistema bancario paralizado, muchos afganos no tienen los medios para pagar sus facturas de energía. El año pasado, los clientes de Kabul representaron aproximadamente la mitad de los US$ 387 millones en ingresos totales de DABS, según documentos de la empresa.

Massoud, un joven de 28 años que tiene un solo nombre y vende jugo de granada fresco en un carrito en las calles de Kabul, dijo que no ha pagado su factura de DABS durante dos meses. La toma de posesión de los talibanes hizo que los precios de los alimentos subieran, dejándolo sin dinero suficiente para pagar la cuenta, que oscila entre US$ 6 y US$ 12 para una familia de ocho. “Nuestros problemas crecen todos los días”, dijo.

Afganos compran en un mercado local en Kabul, el 26 de septiembre de 2021. Foto: AP

Farooq Faqiri, un comerciante de 32 años que vende joyas de plástico en Kabul, dijo que su familia de siete solía comer carne todos los días, pero ahora vive de papas. El número de compradores de sus joyas es ahora una quinta parte de lo que era. Dijo que tendrían que saltarse incluso algunas de esas comidas exiguas para ahorrar lo suficiente para pagar la factura de la luz, que lleva un mes de atraso. “La electricidad proviene de una corporación, por lo que no nos dejarán sin pagar”, dijo Faqiri. “Si nos cortan, tendremos que retroceder en el tiempo y usar aceite para la luz y la calefacción en nuestras habitaciones”.

DABS necesita una inyección urgente de US$ 90 millones para evitar un colapso, dijo Ahmadzai. Instó a los donantes internacionales a liquidar los atrasos de la empresa con las naciones de Asia Central directamente o cubrir las facturas impagas de los consumidores afganos. “Este no es un tema político, sería un pago directo a la gente pobre de Afganistán, no al gobierno”, dijo. “Y la electricidad es necesaria para que las ruedas de la economía sigan girando”.

La comunidad internacional prometió más de US$ 1.000 millones en ayuda de emergencia para Afganistán en una conferencia organizada por las Naciones Unidas el mes pasado. Pero un diplomático occidental dijo que los donantes no querrían que ese dinero, destinado a salvar vidas en Afganistán al proporcionar alimentos, refugio y atención médica, vaya a los generadores de energía de Asia Central. Dijo que dependía de los países de Asia Central utilizar el dinero adeudado como palanca sobre el nuevo régimen talibán.

Si bien gran parte del antiguo equipo de administración central de DABS aún permanece en el cargo, los talibanes han reemplazado a los directores provinciales clave con clérigos, aunque retuvieron a ejecutivos de la compañía como adjuntos, dijo Ahmadzai. En la página de Facebook de DABS, Ahmadzai ha elogiado al nuevo Emirato Islámico de los talibanes por traer la paz al país. Muchos de los profesionales de DABS, al igual que en otras partes de las burocracias corporativas y gubernamentales de Afganistán, han huido al extranjero desde la toma de poder de los talibanes o están tratando de hacerlo activamente.

Noorzai dijo que los precios ventajosos en los acuerdos de compra de energía existentes con las naciones de Asia Central están en riesgo a menos que los atrasos se liquiden rápidamente. “Si no les pagamos a tiempo, incumplimos nuestros contratos y, como sucede en todos los mercados financieros, usted compensa el riesgo del cliente aumentando las tarifas”.