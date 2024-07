La impactante explosión hidrotermal en Yellowstone: cierran temporalmente sectores del parque nacional

Una impactante explosión hidrotermal se registró la mañana de este martes al interior del Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos, situación que sorprendió y obligó a evacuar rápidamente la zona a los turistas que se encontraban en ese momento en el lugar, quienes lograron captar la secuencia por medio de registros audiovisuales.

El evento ocurrió pasadas las 10 de la mañana, específicamente a 3,2 kilómetros al noroeste del géiser Old Faithful, en el área de Biscuit Basin, lo que llevó a que autoridades decretaran el cierre temporal de la zona por razones de seguridad, incluido el paso peatonal y el estacionamiento localizado al interior del parque.

Según un comunicado oficial, no se reportaron personas heridas tras el incidente, mientras que investigadores y geólogos aún deben determinar el alcance de los daños que produjo la explosión.

¿Qué es una explosión hidrotermal?

Al respecto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) explicó que “las explosiones hidrotermales son acontecimientos violentos y dramáticos que provocan la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca”.

“Ocurren donde se ubican depósitos interconectados poco profundos de fluidos con temperaturas en o cerca del punto de ebullición subyacen a campos térmicos. Estos fluidos pueden pasar rápidamente a vapor si la presión cae repentinamente. Dado que las moléculas de vapor ocupan mucho más espacio que las moléculas líquidas, la transición al vapor produce una expansión significativa y destruye las rocas circundantes y expulsa escombros”, detalló el organismo.

En tanto, desde la administración del referido parque nacional se precisó que “los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión de hoy no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que se mantiene en niveles normales de actividad. Las explosiones hidrotermales como la de hoy no son una señal de erupciones volcánicas inminentes y no están causadas por magma que sube hacia la superficie”.