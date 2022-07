Los conservadores buscan recuperar la confianza perdida bajo Boris Johnson

El gobernante Partido Conservador de Gran Bretaña se ha visto golpeado por la crisis de confianza que ha engullido al primer ministro saliente, Boris Johnson, lo que genera dudas sobre cuánto daño a largo plazo ha causado al partido su mandato.

Legará a su sucesor, que será elegido en las próximas semanas, un desafío hercúleo, algo de su creación, pero mucho fuera de su control, en particular las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.

El próximo primer ministro tendrá que reconstruir la confianza en la integridad, la honestidad y la competencia de los gobiernos conservadores mientras navega por una crisis del costo de vida que ya está afectando muy duramente a muchos de sus principales votantes.

Él o ella también tendrá que mantener unida a la dispar coalición de votantes de áreas rurales y suburbanas y antiguos bastiones del Partido Laborista, el principal de la oposición, que construyó Johnson.

Las tribulaciones de Johnson han dañado la posición del partido entre el electorado. Una encuesta de Savanta ComRes realizada del 1 al 3 de julio mostró que el 41% de las personas votaría por los laboristas en una elección general y el 32% por los conservadores.

Un tablero publicitario móvil con el primer ministro británico Boris Johnson es visto cerca de Downing Street en Londres, el 7 de julio de 2022. Foto: Reuters

Si bien todos los países occidentales enfrentan desafíos similares, Reino Unido también sufre lo que un economista llama un “pinchazo lento” en su economía causado por su ruptura final el año pasado con la Unión Europea, de la cual Johnson fue el arquitecto.

El Partido Conservador no es más que resistente. Puede presumir de ser el partido político más antiguo que aún existe, formado en 1834 a partir del antiguo Partido Tory que data del siglo XVII.

“Si miras a través de la historia, la mayor fortaleza del Partido Conservador ha sido su capacidad para adaptarse a los cambios en el sentimiento público y la opinión pública... y también su eficiencia para eliminar a los líderes que ya no tienen la confianza del partido y del público votante en general”, dijo Will Tanner, director del centro de estudios de centroderecha Onward y exasesor político de la predecesora de Johnson, Theresa May.

La rápida decapitación de su líder fue la “memoria muscular en acción” del partido, dijo.

Muchos dentro y fuera del partido creen que la destitución de Johnson impulsará las perspectivas del partido en las próximas elecciones generales, que deben celebrarse a finales de 2024. “En mi opinión, el cambio mejorará enormemente las posibilidades de los conservadores en la próxima elección”, dijo Vernon Bogdanor, politólogo e historiador y profesor en el King’s College de Londres.

Si bien los opositores del partido argumentarán que los conservadores han estado en el poder desde 2010 y que se necesita un cambio, existe un precedente para cambiar a un líder después de un largo período en el cargo y ganar una elección posterior, dijo Bogdanor. Cuando Margaret Thatcher fue derrocada en 1990 después de 11 años en el poder, su sucesor, John Major, obtuvo una victoria sorpresiva en 1992 en medio de una recesión.

Boris Johnson habla durante la sesión semanal de las preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes en Londres, el 6 de julio de 2022. Foto: Reuters

Como la mayoría de los partidos políticos, los conservadores representan una amplia gama de opiniones. En la centroderecha, su tienda política cubre a los recortadores de impuestos que compiten con los conservadores fiscales, los librecambistas con los proteccionistas, los liberales sociales con los tradicionalistas y una facción anti-UE con aquellos que quisieran enmendar las relaciones con el bloque.

El lugar donde termine el partido en todos estos asuntos dependerá en gran medida de a quién elijan sus legisladores y miembros para dirigirlos, y, por lo tanto, al país, en las próximas semanas.

Tanner dijo que el partido generalmente elige a un líder que es diametralmente opuesto a su predecesor, y señaló cuán diferente era May de su predecesor David Cameron y cómo Johnson contrastaba con May. Dado el carácter de Johnson y la falta de interés en la maquinaria del gobierno, eso sugiere un político visto como honesto y serio y más como un ejecutivo que como un comunicador.

Crítico en esa carrera será la integridad y reparar el daño de marca que ha sufrido el partido. Y aunque la lucha por el liderazgo podría dañar al partido a los ojos del público, eso no es nada comparado con el daño que se habría hecho si Johnson se hubiera quedado, dijo Tanner.

El primer ministro británico, Boris Johnson, saluda a los medios de comunicación al salir con su perro Dilyn después de votar en Londres, para las elecciones del consejo local, el 5 de mayo de 2022. Foto: AP

El gran éxito electoral de Johnson fue combinar el apoyo a su partido en áreas rurales y suburbanas tradicionales con incursiones en áreas posindustriales donde el Partido Laborista había dominado durante mucho tiempo.

Johnson avanzó poco en sus promesas de “nivelar” las áreas abandonadas principalmente en Midlands y el norte de Inglaterra, una tarea que se ha vuelto más difícil por el Covid-19. Mientras tanto, un consenso de economistas dice que el Brexit dañará la economía más que Covid.

Un sucesor deberá mantener unida a la coalición de votantes de Johnson. Y si bien eso será un desafío, el Partido Laborista enfrenta uno propio: recuperar el apoyo en sus antiguos territorios incluso cuando llega a identificarse con las clases medias urbanas y profesionales.

Un cambio importante en las políticas podría no estar en las cartas. “Es importante notar que las diferencias que tuvieron los ministros con Boris Johnson no fueron principalmente sobre la política sino con su estilo de gobierno, su enfoque del gobierno. Es poco probable que un nuevo líder, quienquiera que sea, introduzca cambios radicales de política”, dijo Bogdanor.

Una batalla será sobre los impuestos. Tanner dijo que pensaba que los conservadores fiscales dominarían la facción de los recortes de impuestos, ya que reducir los impuestos correría el riesgo de impulsar una inflación que ya es alta y ejercería presión sobre las finanzas públicas a medida que aumentan las tasas de interés.

En cuanto a las relaciones con la UE, que se han deteriorado rápidamente con Johnson, “es difícil imaginar que empeoren con un nuevo líder”, dijo.