Los hitos del complicado año para la Familia Real británica

Este viernes, Kate Middleton anunció que le diagnosticaron cáncer. Aunque no reveló de qué tipo era, dijo que ha estado recibiendo quimioterapia “preventiva” tras la importante cirugía abdominal a la que se sometió en enero.

La ausencia prolongada de la princesa de Gales del ojo público, impulsó una ola de rumores sobre su paradero, alimentados aún más por una foto editada que ella publicó en el Día de la Madre.

Pasajeros del Hotel Thistleberry ven las noticias sobre el anuncio de la princesa de Gales de que está recibiendo quimioterapia preventiva, en Newcastle-under-Lyme, el 22 de marzo de 2024. Foto: Reuters

Desde que el rey Carlos III y Kate, la princesa de Gales, acudieron a The London Clinic este año por cuestiones de salud, la atención de la opinión pública se ha centrado en la Familia Real. Éstos son los principales momentos que condujeron hacia el diagnóstico revelado este viernes por la princesa de Gales.

25 de diciembre de 2023

Kate asiste a un servicio religioso el día de Navidad en Sandringham, Norfolk, que fue su aparición pública más reciente en un evento real. Llegó con su esposo, el príncipe Guillermo, y sus hijos, el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis, así como otros miembros de la Familia Real.

Los príncipes de Gales llegan para asistir al servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringham en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

16 de enero de 2024

Kate ingresa en The London Clinic para una cirugía abdominal planificada, aunque esta noticia no se anuncia hasta el día siguiente.

17 de enero

Un taxi decorado con una bandera Union Jack pasa por The London Clinic, donde la princesa de Gales está hospitalizada para una cirugía abdominal, en Londres, el 17 de enero de 2024. Foto: Reuters

El Palacio de Kensington anunció que había sido ingresada en The London Clinic para someterse a una cirugía abdominal. Las autoridades dieron pocos detalles sobre su salud, pero dijeron que la cirugía fue exitosa y que su condición “no era cancerosa”.

En el momento de la cirugía, se pensaba que la condición de Kate no era cancerosa y ninguna prueba había confirmado la presencia de cáncer. Apenas 90 minutos después, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III sería tratado por agrandamiento de la próstata.

21 de enero

La duquesa de York, Sarah Ferguson, afirmó que le habían diagnosticado un melanoma maligno, que fue descubierto tras la extirpación de un lunar canceroso durante su tratamiento anterior por cáncer de mama. Fue su segundo diagnóstico de cáncer en un año después de que le diagnosticaran cáncer de mama en el verano y se sometiera a una mastectomía y una cirugía reconstructiva.

“Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, señaló. Ferguson, ampliamente conocida como Fergie, antes anunció que había vencido al cáncer de mama en una publicación de Año Nuevo en redes sociales.

Sarah Ferguson, duquesa de York, asiste al 79° Festival de Cine de Venecia, Italia, el 7 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

26 de enero

El rey Carlos ingresa en The London Clinic para su tratamiento de próstata.

29 de enero

Kate y Carlos reciben el alta de The London Clinic el mismo día. Se ve al rey saludando a los simpatizantes mientras se va con Camilla Parker Bowles, la reina consorte. No se muestra a Kate saliendo, pero el Palacio de Kensington dijo que había regresado a su casa, en las afueras de Londres.

Los funcionarios del Palacio de Kensington dijeron que ella estaría convaleciente en casa durante dos o tres meses y que no reanudaría sus funciones públicas hasta después de Pascua, a finales de marzo.

El rey Carlos III abandona The London Clinic con Camilla Parker después de recibir tratamiento para un agrandamiento de la próstata, en Londres, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

5 de febrero

Los funcionarios del Palacio de Buckingham anunciaron a principios de febrero, pocos días después de que Carlos se sometiera a un tratamiento por agrandamiento de la próstata, que al rey le habían diagnosticado cáncer. El palacio no compartió qué tipo de cáncer tiene Carlos, pero un funcionario del palacio dijo que no era cáncer de próstata. Los médicos habían descubierto el cáncer durante el procedimiento anterior.

El rey Carlos III sale de The London Clinic después de recibir tratamiento para un agrandamiento de la próstata, en Londres, el 29 de enero de 2024. Foto: Reuters

7 de febrero

El príncipe Harry llega a Reino Unido procedente de California para visitar a su padre, antes de partir al día siguiente.

27 de febrero

Guillermo se retira de un servicio en memoria del difunto rey Constantino de Grecia en Windsor debido a un “asunto personal”. Más tarde ese día, el Palacio de Buckingham dice por separado que Thomas Kingston, el yerno del Príncipe Michael de Kent, había muerto a la edad de 45 años.

La reina Isabel II habla con el príncipe Harry cuando salen de la boda de Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, el 18 de mayo de 2019. Foto: Reuters

4 de marzo

El apetito del público por información sobre el paradero y la recuperación de Kate alcanzó un punto álgido en la primera semana de marzo. Y en esa fecha, el sitio TMZ publicó una foto granulada de un paparazzi de Kate viajando en un automóvil conducido por su madre.

A pesar de que la fotografía circuló en internet, los periódicos y emisoras británicas no la volvieron a publicar, citando la solicitud de privacidad de Kate durante su convalecencia, aunque sí informaron sobre el avistamiento.

10 de marzo de 2024

Para conmemorar el Día de la Madre en Gran Bretaña, el Palacio de Kensington publicó una fotografía oficial de una Kate sonriente rodeada de sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis. El palacio no dio muchos detalles sobre la fotografía excepto que fue tomada por Guillermo la semana previa en Adelaide Cottage, en los terrenos del Castillo de Windsor.

La princesa de Gales junto a sus tres hijos en la foto publicada por el Día de la Madre. Foto: @princeandprincessofwales

Si bien la imagen estaba destinada a resaltar a una familia feliz en las vacaciones y sofocar los rumores, se convirtió en un tema de intenso escrutinio después de que The Associated Press y varias otras agencias emitieran una notificación, pidiendo a sus clientes que la eliminaran la foto de todas las plataformas por temor a que hubiera sido manipulada.

11 de marzo

El lunes, Kate asumió la culpa y se disculpó por la foto del Día de la Madre. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición”, dijo en las redes sociales. “Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer”.

Kate es conocida como una entusiasta de la fotografía y el palacio a menudo distribuye sus imágenes de la familia. Los funcionarios de palacio enfatizaron que Kate hizo ajustes menores para lo que pretendía ser una fotografía familiar informal que fue tomada por Guillermo.

18 de marzo

Los medios The Sun y TMZ anunciaron que se había visto a Kate y Guillermo saliendo de una tienda agrícola llamada Windsor Farm Shop. Según habían anunciado, la princesa de Gales se veía feliz y relajada, pero no habían imágenes que lo comprobaran. Horas más tarde, ambos medios publicaron fotografías y videos de un contribuyente llamado Nelson Silva, que relató a The Sun que él había visto a los príncipes en el pasillo del pan cuando él se encontraba comprando carne.

En paralelo, Getty Images publicó un aviso editorial sobre una segunda foto de la familia real, esta vez una imagen de la reina Isabel II, flanqueada por sus nietos y bisnietos. La foto, tomada por Kate en el castillo de Balmoral en Escocia en agosto de 2022 y publicada en 2023, había sido “mejorada digitalmente” antes de ser publicada por el palacio, dijo la agencia fotográfica.

22 de marzo

El Palacio de Kensington informó este viernes que Kate comenzó un tratamiento de “quimioterapia preventiva” a “finales de febrero”, pero no confirmó la fecha exacta. También se sabe que las pruebas postoperatorias revelaron que había cáncer, aunque tampoco hay una fecha exacta al respecto.

En el mensaje de video, la princesa describió los últimos dos meses como “increíblemente duros para toda nuestra familia” y afirmó que le ha tomado tiempo recuperarse de la cirugía abdominal para comenzar el tratamiento contra el cáncer, pero que por sobre todo, le ha tomado tiempo “explicarles todo a Jorge, Carlota y Luis” y asegurarles de que estará bien. También pidió “algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”.