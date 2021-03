Los momentos claves de la entrevista de Meghan y Harry: denuncias de racismo y la salud mental de la duquesa de Sussex

Luego de casi un año desde que los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry, dejaron de ser miembros activos de la familia real británica la pareja concedió una entrevista a Oprah Winfrey donde hablaron sobre racismo, el estado de la salud mental de la duquesa e incluso el hijo menor del Príncipe Carlos contó que su padre dejó de responder sus llamados.

El especial de dos horas se transmitido el domingo y por ahora, el Palacio de Buckingham no ha emitido ninguna declaración al respecto.

El color de piel del hijo de Meghan y Harry

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fueron las declaraciones de la ex actriz respecto a que durante tu primer embarazo habían conversaciones en el Palacio de Buckingham sobre el color de la piel de su hijo y cómo eso se vería.

“Durante los meses que estuve embarazada hubo preocupaciones y conversaciones respecto a qué tan oscura sería su piel cuando naciera”, declaró sin dar nombres sobre quién emitía esos comentarios y aseguró que fue un tema que se discutió en varias oportunidades.

Harry tampoco dijo quién hizo esos momentos porque no se sentía cómodo hablando del tema. “Esa es una conversación de la que nunca voy a hablar”, aseguró y añadió, “ese fue un momento incómodo y quede impactado”.

Esta jornada Winfrey aclaró en CBS que ni la Reina Isabel II ni su marido, el Príncipe Felipe, formaron parte de las conversaciones.

Meghan además señaló que se sintió decepcionada y preocupada cuando se le negó protección a su hijo Archie, ya que, no tenía título de príncipe como el resto de los bisnietos de la Reina Isabel II.

En ese sentido, explicó que el título era importante para ella porque que no tuviera significaba que “no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría”.

Foto: Reuters

“No quería seguir viviendo”

La duquesa de Sussex detalló que durante el tiempo que vivió en Reino Unido su salud mental se deterioró debido a la soledad y la falta de libertad a la que fue sometida cuando llegó a la Familia Real. Además detalló que cuando pidió ayuda profesional se le fue negada.

“No quería seguir viviendo. Ese era un pensamiento muy claro, real, escalofriante y constante”, aseguró Meghan.

“Fui a la Institución y dije que necesitaba ir a algún lugar para obtener ayuda, les explique que nunca me había sentido así antes y que necesitaba ir ayuda, y me dijeron que no podía, que no se vería bien”, detalló.

Además intentó en otras áreas del Palacio de Buckingham como el departamento de recursos humanos pero nunca recibió la ayuda de un especialista como pidió.

Foto: AP

La verdad sobre la relación entre Meghan y Kate Middleton

La duquesa desmintió algunos titulares de la prensa británica que aseguraban que Meghan había discutido y hecho llorar a la esposa del Príncipe William, Kate Middleton, por una discusión sobre los vestidos de la damas de honor para su boda en 2018.

De acuerdo a la ex actriz norteamericana su Kate quién la hizo llorar a ella, pero después le envió una nota y un ramo de flores como gesto para disculparse por la sucedido.

“Los medios realmente están buscando una narrativa de heroína y villana”, explicó Meghan tras aclarar el incidente. “No estoy contando esto para dejar mal a Kate” y aseguró que ella es una “buena persona” y me hubiera gustado que intentara aclarar lo que sucedió.

El Príncipe Carlos no contestaba las llamadas de su hijo Harry

Cuando fue el turno de hablar de hijo menor de Carlos y Diana de Gales, Harry detalló que durante el proceso de distancia de la Familia Real su padre dejó que contestar el teléfono y eso lo “decepcionó” mucho.

“Él pasó con algo similar, sabe lo que se siente ese dolor y Archie es su nieto”, indicó.

Sin embargo, aseguró que lo seguirá queriendo “pero hay mucho daño y continuaré haciendo uno de mis prioridades tratar de sanar esta relación”.

Por otro lado, Harry aclaró que tras su salida de la Familia Real y sin ingresos ni equipos de seguridad la pareja decidió llegar a los acuerdos con empresas como Netflix y Spotify como una forma de ganar dinero para poder contratar un servicio de seguridad para él y su familia en su nuevo hogar en California.

Finalmente el matrimonió reveló que esperan una niña luego de contar el pasado 14 de febrero que Meghan espera su segundo hijo.