“Me gritaba porque tenía la voz demasiado aguda”: cómo ocurrió el quiebre entre Elon Musk y su hija trans

Vivian Jenna Wilson, de 20 años, es la hija transgénero del fundador de SpaceX y CEO de Tesla, Elon Musk, de 53 años. Durante buena parte de su vida, Vivian ha intentado cortar todo lazo con la gigantesca sombra de su influyente padre. Lo dejó más que claro en un documento legal de 2022, donde solicitó el cambio de su nombre a un juzgado de California y expresó su firme deseo de no tener ningún tipo de relación con él “de ninguna manera, forma ni modo”.

Wilson, actualmente es estudiante universitaria de idiomas en Tokio y durante la mayor parte de su vida se había mantenido prácticamente al margen del ojo público. Pero ese mismo acto de alejarse fue lo que la puso en el centro del foco mediático.

En Estados Unidos, su historia ha despertado el interés de la prensa como nunca antes, convirtiéndola en un personaje tan buscado como evitado. Ha conseguido casi un millón de seguidores en todas las plataformas. Ha concedido solo dos entrevistas en su vida: la primera a NBC News, en julio de 2024, y la segunda a Teen Vogue, en marzo pasado.

A NBC, contó que, cuando era niña, Musk fue poco presente, y cuando sí lo estaba, la acosaba por exhibir rasgos femeninos y la presionaba para que pareciera más masculina, incluso empujándola a profundizar su voz desde la escuela primaria. “Estaba en cuarto grado. Hicimos un viaje por carretera que, sin saberlo, era solo un anuncio de uno de los autos -no recuerdo cuál-, y él me gritaba constantemente con saña porque tenía la voz demasiado aguda. Fue cruel”, relató.

Y con Teen Vogue, se refirió a las acusaciones hechas en la biografía del magnate publicada por Walter Isaacson en 2023. En el libro, Musk atribuyó sus desacuerdos a las opiniones “comunistas” de ella, quien, según él, se habría adherido al Partido Comunista a los 14 años, recibiendo un “lavado de cerebro”. En Threads, Wilson aclaró que Isaacson nunca la contactó para la biografía.

Y con Teen Vogue, refutó: “Soy de izquierda, no marxista. Me describo por las cosas en las que personalmente creo y las que considero de sentido común. Creo en la renta básica universal. Creo en la atención médica gratuita. Creo que la comida, el techo y el agua son derechos humanos”.

“No existe un mundo en el que la gente deba poseer múltiples aviones privados, islas privadas, lo que sea, mientras otros duermen en la calle”, añadió. Y hablando de su proceso de transición, recalcó: “Siento que la gente no entiende que ser trans no es una elección”.

Y afirmó sin rodeos que el ya famoso gesto de su padre durante un mitin electoral tras la victoria de Donald Trump es exactamente lo que muchos creen que fue: un saludo nazi. “Cariño, a un higo lo llamaremos un higo y al saludo nazi lo llamaremos por su nombre”, dijo sin filtros a la revista.

“El saludo nazi fue una locura. Esa mierda fue definitivamente un saludo nazi. La multitud tiene la misma culpa, y siento que la gente no está hablando de eso. Esa multitud debería ser denunciada”, criticó. También dejó claro que no le importa Musk y lo llamó un “hombre-niño patético”. “Me importa un bledo el dinero que tenga”, declaró Wilson a la revista. “Es dueño de Twitter. Vale”.

Desde entonces, Wilson se ha mantenido muy activa en redes sociales, publicando en Threads, Instagram, Bluesky -otro competidor de X- y acumulando millones de visualizaciones en TikTok.

El trato de Musk a Vivian

Musk, el hombre más rico del mundo, cortó toda relación con Wilson, tanto financiera como de cualquier otro tipo, en 2020, cuando ella se declaró transgénero. Pero los comentarios de Wilson en su contra surgieron luego de que en una entrevista con el influencer de la manosfera, Jordan Peterson, Musk afirmara que su hija había sido “asesinada por el virus de la mentalidad progresista”, y que por lo tanto, estaba muerta para él.

“Básicamente, perdí a mi hijo”, dijo Musk, y usó el nombre de nacimiento de Wilson, también conocido como el nombre muerto para las personas transgénero. A lo que, en una serie de publicaciones en Threads, Wilson describió la descripción que Musk hizo de ella en una publicación de X como “completamente falsa”, lo llamó “desesperado por atención y validación”.

“Me gritaba porque tenía la voz demasiado aguda”: cómo ocurrió el quiebre entre Elon Musk y su hija trans. Foto: Archivo

“Él no sabe cómo era de niña porque simplemente no estaba allí”, respondió en otro hilo de Threads. “Y durante el poco tiempo que estuvo, fui acosada sin cesar por mi feminidad y mi homosexualidad”. “Me han reducido a un estereotipo feliz”, continuó. “Creo que eso dice mucho de cómo ve a las personas queer y a los niños en general”, publicó.

En la charla con Peterson, Musk la describió como una adolescente furiosa, rebelde y cegada por una ideología anticapitalista radical diseñada para herir sus sentimientos. Y en julio de 2024, Musk recurrió a su plataforma X para decir que Wilson “nació gay y ligeramente autista”, y agregó que, cuando era pequeña, “elegía ropa para que yo usara, como una chaqueta, y me decía que era ‘¡fabulosa!‘”.

En redes sociales Musk también ha reiterado que “no era una niña”, que estaba figurativamente “muerta”, y alegó que lo habían “engañado” para que autorizara un tratamiento médico relacionado con la comunidad trans cuando tenía 16 años. Wilson dijo que Musk no había sido engañado y que, después de haber dudado inicialmente, sabía lo que hacía cuando aceptó su tratamiento, que requería el consentimiento de sus padres.

En palabras de Vivian a Teen Vogue sobre su proceso de transición, sostuvo que Musk “no me apoyó tanto como mi madre. Para empezar, no había hablado con él en meses, meses, así que tuve que pedirle el consentimiento paterno para ponerme bloqueadores de testosterona y terapia de reemplazo hormonal”.

Los comentarios de Musk a Peterson negaron efectivamente la identidad trans de su hija, lo que refleja su aceptación de la política de extrema derecha, que a menudo busca acabar con los derechos de las personas transgénero y la atención de afirmación de género, y presagiaron la política que ha impulsado en su papel de asesor de Trump, dice un análisis de la cadena CNN.

En los últimos años, Musk ha dado un giro radical hacia la política conservadora y ha estado librando una campaña contra las personas transgénero y las políticas diseñadas para apoyarlas. Este mes, anunció que retiraría sus negocios de California para protestar contra una nueva ley estatal que prohíbe a las escuelas exigir que los niños transgénero se revelen a sus padres.

En X, Musk ha criticado durante años los derechos de las personas transgénero, incluyendo los tratamientos médicos para menores que se identifican como trans y el uso de pronombres distintos a los que se usarían al nacer. Ha promovido contenido antitransgénero y ha pedido el arresto de quienes brindan atención transgénero a menores.

Musk también le dijo a Peterson que la transición de género de su hija ha sido la motivación para incursionar en la política conservadora. “Me comprometí a destruir el virus de la mentalidad progresista después de eso, y estamos logrando algunos avances”, dijo.

Elon “no ha sido un buen padre”

Musk tuvo hasta 14 hijos con 4 madres diferentes a lo largo de 20 años: 6, incluyendo a Vivian (y un hijo que falleció siendo bebé) con su exesposa Justine Wilson; 4 con Shivon Zilis, alta ejecutiva de Neuralink, la empresa propiedad de Musk; y 3 con la cantante Grimes. El 14 de febrero, la influencer conservadora Ashley St. Clair anunció su decimotercer hijo y el 28 de febrero se informó del decimocuarto hijo con Zilis.

Grimes llega a una audiencia a la que también asiste Elon Musk en las Instalaciones del Tribunal Civil y de Familia del Condado de Travis el viernes 2 de agosto de 2024. Foto: Archivo Jay Janner/American-Statesman

La paternidad es un aspecto fundamental de la imagen pública de Musk, quien frecuentemente expresa su alarma por la disminución de la natalidad y lo que considera su impacto negativo en la sociedad. Pero la relación que ha tenido con sus hijos no ha estado exenta de controversias, y hasta su propio padre lo ha descalificado en este ámbito en público: “No ha sido un buen padre”, afirmó Errol Musk en febrero de 2025, en el podcast “Wide Awake” cuando le preguntaron sobre el gurú tecnológico.

“Eran demasiado ricos, tenían demasiadas niñeras. Luego tuvo cinco hijos con la misma mujer, cinco varones criados por completo. Cada uno tenía su propia niñera”, afirmó. Como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Trump, que ha despedido a una gran parte de la fuerza laboral federal y reducido el gasto en agencias gubernamentales esenciales, Musk ha llevado a su hijo de cuatro años, X Æ A-Xii, o “Lil X”, a reuniones en el Capitolio y a una conferencia de prensa en el Despacho Oval.

I love all my kids so much — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

Y si bien Musk afirmó a través de X en junio de 2022: “Amo muchísimo a todos mis hijos”, no todas sus madres parecen estar de acuerdo sobre cómo cría a sus hijos. La productora y músico indie electro-pop Grimes, por ejemplo, demandó a su ex por la patria potestad de sus tres hijos en octubre de 2023. Al año siguiente, Grimes alegó que no vio a uno de sus hijos durante cinco meses por culpa de Musk.

El mes pasado, la cantante cargó contra él en X por ignorar una emergencia médica que afectaba a uno de sus hijos. “Por favor, responde sobre la crisis médica de nuestro hijo. Lamento hacerlo públicamente, pero ya no es aceptable ignorar esta situación. Esto requiere atención inmediata”, le exigió Grimes, cuyo verdadero nombre es Claire Elise Boucher, en una publicación que ya fue eliminada en X, propiedad de Musk.

Grimes begs Elon Musk to “respond about our child’s medical crisis” on X, alleging that he’s ignoring her requests.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/ROxWjIYEBr — AF Post (@AFpost) February 21, 2025

Mientras que St. Clair sorprendió a los fanáticos en febrero de 2025 después de anunciar a través de X que había dado a a luz al decimotercer hijo de Musk, el primero juntos. Aunque, Musk aún no ha reconocido públicamente que el hijo de St. Clair es suyo.

Sobre sus hermanos, Vivian dice que tiene cuatro, y hasta ahí. Del resto de sus hermanastros, no quiere saber nada. “Diré que no sé cuántos hermanos tengo, si incluyo a mis hermanastros. Es solo un dato curioso”.

“Me enteré de lo de Shivon Zilis al mismo tiempo que todos los demás. No tenía ni idea antes de eso. Me enteré del segundo hijo de Grimes porque una drag queen lo publicó en Reddit. Durante un tiempo, Grimes y yo no nos comunicábamos bien porque yo no me comunicaba con nadie de esa familia, y eso sigue siendo cierto. (...) Si me dieran una moneda por cada vez que descubrí que tenía medio hermanos a través de Reddit, tendría dos”, contó a Teen Vogue.