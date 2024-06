“Noam Chomsky no ha fallecido”: desmienten muerte de filósofo estadounidense

Una serie de medios reportaron el deceso del escritor, filósofo y politólogo estadounidense de origen judío Noam Chomsky este martes.

Usuarios de redes sociales reaccionaban publicando sus muestras de pesar por la noticia cuando los reportes fueron desmentidos.

Chomsky, que había sufrido un accidente vascular cerebral masivo hace un año, se encuentra en un centro médico en Brasil, recuperándose.

Uno de los primeros en difundir la versión errónea de su muerte fue el político español Íñigo Errejón, en una publicación en X que luego borró.

“Parece que Noam Chomsky no ha fallecido. Borro mi anterior tuit y pido disculpas. En todo caso, me alegro mucho de haberme equivocado. Recupérate, maestro”, escribió posteriormente.

Por otro lado, también en X, el académico José Santana, que trabajó con Chomsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó en X su conversación con la lingüista brasileña Valeria Wasserman, la esposa del intelectual, en la que ella asegura que su marido está bien.

En una entrevista reciente para medios brasileños, Valeria Wasserman, contó que tras estudios y tratamientos recibidos en Estados Unidos, comenzaba a reconocer a las personas y se comunicaba con menos dificultades.

Hace una semana, medios brasileños reportaban que Wasserman trasladó a su marido desde su residencia en Arizona a Sao Paulo para que recibiera un tratamiento más personalizado y acelerar su recuperación. Según detalla Folha, Chomsky fue internado en una unidad de cuidados intensivos y comenzó a ser visitado diariamente por un equipo médico que incluye a un neurólogo, un fonoaudiólogo y un neumólogo. El medio reportó hace siete días que su estado mejoró bastante y salió de la UCI.

La trayectoria de Chomsky

El escritor nació en Filadelfia en diciembre de 1928 y fue criado entre inmigrantes judíos de Europa oriental. Su infancia estuvo envuelta en las carencias de la Gran Depresión y la lucha de clases, además del contacto con pensadores anarquistas.

Si bien su carrera académica ha estado centrada en la Lingüística, donde logró grandes avances sobre el nacimiento del lenguaje, fue su activismo político contra la Guerra de Vietnam, el imperialismo estadounidense y las posteriores intervenciones en Centroamérica e Irak, las que le ganaron un lugar como uno de los críticos más importantes del gobierno de Estados Unidos.

Antes de su enfermedad era profesor en la Universidad de Arizona y profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

Autor de más de 100 libros, en al menos cuatro de ellos cuestionó el apoyo incondicional de Estados Unidos con Israel, pese a los abusos y campañas militares contra el pueblo palestino, lo que le generó fuertes señalamientos en el pasado.

Sus conferencias, clases y mensajes retomados por decenas de canales en la plataforma de YouTube tienen millones de visitas. Uno de sus debates más históricos es el que tuvo con el filósofo Michel Foucault sobre la naturaleza humana en 1971.

Junto al académico Edward S. Herman cambió el cómo se interpreta a los medios de comunicación luego de ser coautor del libro Manufacturing Consent: The political Economy of the Mass Media (fabricación del consentimiento), publicado en español bajo el título Los guardianes de la libertad.