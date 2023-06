Pat Robertson, el telepredicador que ayudó a que la religión fuera central en la política republicana, muere a los 93 años

Pat Robertson, un telepredicador que convirtió una pequeña estación de Virginia en la global Christian Broadcasting Network, intentó postularse para presidente y ayudó a que la religión fuera central en la política del Partido Republicano en Estados Unidos a través de su Christian Coalition, falleció. Tenía 93.

La muerte de Robertson el jueves fue anunciada por su red de transmisión. No se dio ninguna causa.

Las empresas de Robertson también incluyeron la Universidad Regent, una escuela cristiana evangélica en Virginia Beach; el Centro Americano para la Ley y la Justicia, que defiende los derechos de la Primera Enmienda de las personas religiosas; y Operation Blessing, una organización humanitaria internacional.

Durante más de medio siglo, Robertson fue una presencia familiar en las salas de estar estadounidenses, conocido por su programa de televisión “El Club 700″, y en años posteriores, por sus pronunciamientos televisados del juicio de Dios, culpando a los desastres naturales de todo, desde la homosexualidad hasta la enseñanza de la evolución.

El excandidato presidencial republicano Pat Robertson hace gestos cuando anuncia que suspenderá su campaña durante una conferencia de prensa, el 16 de mayo de 1988, en su casa en Virginia Beach, Virginia. Foto: AP

El dinero llegó a raudales cuando solicitó donaciones, su influencia se disparó y atrajo a un gran número de seguidores cuando pasó directamente a la política al buscar la nominación presidencial del Partido Republicano en 1988.

Robertson fue pionero en la estrategia ahora común de cortejar a la red de iglesias cristianas evangélicas de Iowa y terminó en segundo lugar en los caucus de Iowa, por delante del vicepresidente George H.W. Bush.

Su golpe maestro fue insistir en que tres millones de seguidores en todo Estados Unidos firmaran peticiones antes de que decidiera postularse, dijo el biógrafo de Robertson, Jeffrey K. Hadden. La táctica le dio un ejército.

“Le pidió a la gente que se comprometiera a trabajar para él, orar por él y darle dinero”, dijo Hadden, sociólogo de la Universidad de Virginia, a The Associated Press en 1988. “Los historiadores políticos pueden verlo como uno de las coas más ingeniosas que un candidato alguna vez hizo”.

Robertson luego respaldó a Bush, quien ganó la presidencia. La búsqueda de los evangélicos de Iowa es ahora un ritual para los aspirantes republicanos, incluidos los que actualmente buscan la Casa Blanca en 2024.

Robertson fundó la Christian Coalition en Chesapeake en 1989 y dijo que promovería los ideales de su campaña. La coalición se convirtió en una importante fuerza política en la década de 1990, movilizando a los votantes conservadores a través de actividades de base.

Pat Robertson cuando anunció su intención de recolectar un total de 7 millones de firmas durante una conferencia de prensa, el 15 de septiembre de 1987, en Chesapeake, Virginia. Foto: AP

En el momento de su renuncia como presidente de la coalición en 2001, Robertson dijo que quería concentrarse en el trabajo ministerial, su impacto tanto en la religión como en la política en EE.UU. era “enorme”, según John C. Green, profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Akron.

Muchos siguieron el camino que abrió Robertson en la transmisión religiosa, dijo Green a The Associated Press en 2021. En la política estadounidense, Robertson ayudó a “cimentar la alianza entre los cristianos conservadores y el Partido Republicano”.

Marion Gordon “Pat” Robertson nació el 22 de marzo de 1930 en Lexington, Virginia, hijo de Absalom Willis Robertson y Gladys Churchill Robertson. Su padre se desempeñó durante 36 años como representante y senador por Virginia.

Después de graduarse de la Universidad de Washington y Lee, se desempeñó como ayudante adjunto de la 1ra División de Infantería de Marina en Corea.

Recibió una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, pero reprobó el examen de abogacía y decidió no seguir una carrera de derecho.

Robertson conoció a su esposa, Adelia “Dede” Elmer, en Yale en 1952. Él era bautista del sur, ella católica y obtuvo una maestría en enfermería. Dieciocho meses después, se escaparon para que un juez de paz los casara, sabiendo que ninguna familia lo aprobaría.

Pat Robertson, fundador de CBN y conductor del programa "El Club 700".

Robertson estuvo interesado en la política hasta que encontró la religión, dijo Dede Robertson a The Associated Press en 1987. Él la dejó atónita al verter su licor, arrancar una foto de un desnudo de la pared y declarar que había encontrado al Señor.

Se mudaron a una comuna en el vecindario Bedford-Stuyvesant de la ciudad de Nueva York porque Robertson dijo que Dios le dijo que vendiera todas sus posesiones y ayudara a los pobres. Tuvo la tentación de regresar a su hogar en Ohio, “pero me di cuenta de que eso no era lo que el Señor querría que hiciera... Había prometido quedarme, así que lo hice”, le dijo a The Associated Press.

Robertson recibió una maestría en divinidad del Seminario Teológico de Nueva York en 1959, luego condujo hacia el sur con su familia para comprar una estación de televisión UHF en bancarrota en Portsmouth, Virginia. Dijo que solo tenía US$ 70 en el bolsillo, pero pronto encontró inversionistas y CBN salió al aire el 1 de octubre de 1961. Establecida como una organización religiosa sin fines de lucro exenta de impuestos, CBN recaudó cientos de millones, revelando US$ 321 millones en “apoyo al ministerio” solo en 2022.

Una de las innovaciones de Robertson fue utilizar el formato secular de talk-show en el programa insignia de la cadena, “El Club 700″, que surgió de un teletón cuando Robertson pidió a 700 televidentes contribuciones mensuales de US$ 10. Era más adecuado para la televisión que las reuniones de avivamiento tradicionales o los servicios de la iglesia, y obtuvo una gran audiencia.

“Aquí hay una persona bien educada que tiene conversaciones sofisticadas con una amplia variedad de invitados sobre una amplia variedad de temas”, dijo Green, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Akron. “Fue con una inflexión religiosa para estar seguro. Pero fue un enfoque que asumió las preocupaciones cotidianas”.

Sus invitados finalmente incluyeron a varios presidentes de EE. U.: Jimmy Carter, Ronald Reagan y Donald Trump.

En ocasiones, sus pronunciamientos al aire generaron críticas.

El entonces candidato presidencial republicano Donald Trump le da la mano aPat Robertson durante una presentación en la Universidad Regent en Virginia Beach, el 24 de febrero de 2016. Foto: AP

Afirmó que los ataques terroristas que mataron a miles de estadounidenses el 11 de septiembre de 2001 fueron causados por Dios, enojado por los tribunales federales, la pornografía, el derecho al aborto y la separación entre iglesia y estado. Hablando nuevamente sobre el 11 de septiembre en su programa de televisión un año después, Robertson describió al Islam como una religión violenta que quiere “dominar” y “destruir”, lo que llevó al Presidente George W. Bush a distanciarse y decir que el Islam es una religión pacífica y respetuosa.

Llamó al asesinato del Presidente venezolano Hugo Chávez en 2005. Más tarde ese año, advirtió a los residentes de un pueblo rural de Pennsylvania que no se sorprendieran si los golpeaba un desastre porque expulsaron a los miembros de la junta escolar que favorecían la enseñanza del “diseño inteligente” sobre la evolución. Y en 1998, dijo que Orlando, Florida, debería tener cuidado con los huracanes después de permitir el evento anual Gay Days.

En 2014, enfureció a los kenianos cuando advirtió que las toallas en Kenia podían transmitir el sida. CBN emitió una corrección, diciendo que Robertson “habló mal sobre la posibilidad de contraer el sida a través de las toallas”.

Robertson también podría ser impredecible: en 2010, pidió poner fin a las sentencias de prisión obligatorias por condenas por posesión de marihuana. Dos años después, dijo en “El Club 700″ que la marihuana debería ser legalizada y tratada como el alcohol porque la guerra contra las drogas del gobierno había fracasado.

Robertson condenó a los demócratas atrapados en escándalos sexuales y dijo, por ejemplo, que el Presidente Bill Clinton convirtió la Casa Blanca en un parque infantil para la libertad sexual. Pero ayudó a solidificar el apoyo evangélico a Donald Trump, descartando los comentarios sexualmente depredadores del candidato sobre las mujeres como un intento de “parecer como si fuera un macho”.

La familia del telepredicador fuera del Dede Robertson Theatre.

Después de que Trump asumió el cargo, Robertson entrevistó al presidente en la Casa Blanca. Y CBN dio la bienvenida a asesores de Trump, como Kellyanne Conway, como invitados.

Pero después de que el Presidente Trump perdiera ante Joe Biden en 2020, Robertson dijo que Trump estaba viviendo en una “realidad alternativa” y debería “seguir adelante”, informaron los medios de comunicación.

El hijo de Robertson, Gordon, lo sucedió en diciembre de 2007 como director ejecutivo de CBN, que ahora tiene su sede en Virginia Beach. Robertson siguió siendo presidente de la red y continuó apareciendo en “El Club 700″.

Robertson renunció como presentador del programa después de medio siglo en 2021, y su hijo Gordon se hizo cargo del programa de lunes a viernes.

Robertson también fue fundador y presidente de International Family Entertainment Inc., matriz de la red básica de televisión por cable The Family Channel. News Corp. de Rupert Murdoch compró IFE en 1997.

La Universidad Regent, donde comenzaron las clases en Virginia Beach en 1978, ahora tiene más de 30.000 alumnos, dijo CBN en un comunicado.

Robertson escribió 15 libros, incluidos “The Turning Tide” (La marea cambiante) y “The New World Order” (El nuevo orden mundial).

Su esposa Dede, quien fue miembro fundador de la junta directiva de CBN, murió el año pasado a la edad de 94 años. La pareja tuvo cuatro hijos, 14 nietos y 24 bisnietos, dijo CBN en un comunicado.