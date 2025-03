Primer ministro canadiense convoca a elecciones anticipadas para el 28 de abril

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha anunciado este domingo la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril, poco más de un mes después de acceder al cargo tras la dimisión de Justin Trudeau. El propio Carney lleva nueve días en el cargo.

Carney ha solicitado la disolución del Parlamento este domingo en una reunión con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, representante formal del jefe del Estado, el rey Carlos III de Inglaterra.

La convocatoria respeta de forma ajustada la normativa canadiense, que prevé un mínimo de 36 días de campaña electoral, hasta el 27 de abril, y las elecciones serán el día siguiente, un lunes. Salvo contadas excepciones las elecciones canadienses suelen celebrarse en lunes.

En el que es ya su primer acto de campaña, Carney ha planteado una reducción de un punto en el tramo más bajo del impuesto de la renta para “devolver 825 dólares a los bolsillos de las familias canadienses”, ha afirmado Carney durante un acto recogido por la televisión pública canadiense, CBC.

Carney ha centrado así su discurso en la economía porque su generación tuvo “más oportunidades y la vida era más asequible”, mientras que las generaciones posteriores “trabajan igual de duro o más que nosotros”.

“Quiero a Canadá. Nuestro país me lo ha dado todo. Estoy hoy aquí porque quiero devolverle todo a Canadá”, ha afirmado durante un acto en el que ha cargado contra la oposición. “Es fácil ser negativo con respecto a todo cuando nunca has arreglado nada, pero las proclamas negativas no son soluciones. La rabia no es acción. La división no es fuerza”, ha argumentado.

Además, ha explicado la introducción de un nuevo ministerio de eficacia de las organizaciones públicas: “Queremos gestionar la eficiencia pública dándole la vuelta al enfoque concentrándonos en el resultado. Ese es el principal motivo”, ha indicado. Así, ha recordado que el gasto público ha aumentado un 9 por ciento “en los últimos años” y que su intención es reducirlo.

“Nos estamos concentrando en que haya más inversión. Es el momento de construir. Eso es lo que necesitamos”, crear empleo y generar crecimiento económico, ha argumentado. “Vamos a emplear los escasos dólares de los contribuyentes para catalizar una enorme inversión privada” en energías limpias, nuevas infraestructuras comerciales y viviendas.

Tras casi tres años a remolque del Partido Conservador en las encuestas, ahora los estudios empiezan a situar al Partido Liberal de Carney ligeramente por encima, según el agregado de encuestas de la cadena CBC.