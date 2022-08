Primera ministra de Finlandia se somete a test de drogas tras revuelo por video de fiesta

"Hoy me he sometido a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana", dijo Sanna Marin en una conferencia de prensa. "Nunca en mi vida he consumido drogas".