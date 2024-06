Putin llega a Corea del Norte y profundiza el alineamiento anti-Occidente

El presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a Corea del Norte por primera vez en 24 años, en medio de advertencias de Estados Unidos contra cualquier acuerdo que pueda aumentar la presión militar sobre Ucrania y aumentar las tensiones en la península de Corea.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunió con el jefe del Kremlin en la pista del aeropuerto la madrugada del miércoles, hora local, informaron agencias de noticias estatales rusas, que mostraron imágenes de grandes banderas rusas y retratos de un sonriente Putin en las calles de Pyongyang mientras Corea del Norte se preparaba para recibir al líder ruso.

La guerra contra Ucrania ha acercado a Putin a Kim, quien ha ganado un nuevo estatus en el Kremlin al abrir sus vastas bodegas de municiones a Moscú. En este sentido, está previsto que Putin se reúna con Kim más tarde el miércoles, cuando firmarán acuerdos diseñados para profundizar una relación que se ha fortalecido significativamente desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Hace nueve meses, después de que Kim llegara en un tren blindado a Rusia, ambos líderes se encontraron en un cosmódromo ruso y brindaron por su “lucha sagrada” contra Occidente. El líder norcoreano, entre visitas a instalaciones de misiles y aviones de combate rusos, invitó a Putin a realizar una visita recíproca.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, saludan a funcionarios durante una ceremonia de bienvenida en un aeropuerto de Pyongyang, Corea del Norte, el 19 de junio de 2024. Foto: Reuters

Ahora, el presidente ruso ha aceptado la oferta, y la profundización de la relación entre los dos líderes autoritarios plantea un desafío particular para Washington. Según The New York Times, “Estados Unidos depe-ndía en el pasado de la cooperación de Moscú en sus intentos de frenar el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte, pero ahora se enfrenta a un Kremlin decidido a jugar un papel de saboteador de los intereses geopolíticos estadounidenses en todo el mundo”.

Estados Unidos y Corea del Sur dicen que tienen evidencia de que Corea del Norte ha suministrado docenas de misiles balísticos y más de 11.000 contenedores de municiones a Rusia para su uso en Ucrania, mientras que se entiende que Kim buscó ayuda alimentaria y energética de Rusia.

Ambos países negaron haber llegado a un acuerdo de armas durante su cumbre de hace nueve meses, pero en vísperas de su visita recíproca, Putin agradeció al gobierno de Kim por su apoyo.

“Apreciamos mucho que (Corea del Norte) esté apoyando firmemente las operaciones militares especiales de Rusia que se llevan a cabo en Ucrania”, escribió Putin en un artículo publicado el martes en el Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a su llegada a Pyongyang, Corea del Norte, el 19 de junio de 2024. Foto: Reuters

Antes de su viaje, Putin emitió una orden autorizando la conclusión de un nuevo acuerdo de “asociación estratégica integral” con Corea del Norte.

La victoria sobre Ucrania ha sido el principio rector de la política exterior rusa durante más de dos años, y la principal prioridad de Putin en el viaje será asegurar la continua cooperación de Corea del Norte para ayudarlo a lograr sus objetivos en el campo de batalla.

The New York Toimes señaló que no está claro el alcance exacto de la ayuda militar de Corea del Norte a la guerra de Moscú. Muchos analistas dicen que la contribución ha sido significativa, porque el ejército ruso necesita cada vez más munición en su guerra de desgaste contra Kiev. Las fuerzas rusas han estado logrando recientemente avances territoriales contra Ucrania en parte porque pueden gastar más munición.

En una entrevista con Bloomberg la semana pasada, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, dijo que Seúl había rastreado al menos 10.000 contenedores de envío que podrían contener hasta 4,8 millones de proyectiles de artillería transportados desde Corea del Norte a Rusia. El ministro predijo que Putin pediría más durante su viaje.

“Sabemos que los misiles balísticos norcoreanos todavía se utilizan para alcanzar objetivos ucranianos (y) podría haber cierta reciprocidad aquí que podría afectar la seguridad en la península de Corea”, dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el viaje de Putin demostraba que era “dependiente” de líderes autoritarios. “Sus amigos más cercanos y los mayores partidarios del esfuerzo bélico ruso -la guerra de agresión- (son) Corea del Norte, Irán y China”, dijo.

Corea del Norte podría prometer “proporcionar a Rusia suministros continuos de artillería, cohetes guiados para lanzacohetes múltiples y misiles de corto alcance para apoyar las operaciones de Rusia en Ucrania”, dijo a The Guardian, Bruce Bennett, analista de defensa de RAND Corporation, a la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

A cambio, añadió Bennett, Corea del Norte querrá que “Rusia proporcione una variedad de tecnologías avanzadas” y “un flujo sustancial de petróleo y productos alimenticios rusos, junto con pagos en divisas fuertes”.

La creciente relación con Moscú ya ha rendido frutos para Pyongyang. En marzo, Rusia vetó la renovación anual del grupo de expertos de la ONU que había estado examinando las violaciones de las sanciones impuestas a Corea del Norte durante 15 años. La medida puso de relieve el drástico cambio en la postura de Moscú hacia Pyongyang después de años de participar en los esfuerzos de desarme de la ONU en ese país.

Antes de que expirara su mandato, los observadores de la ONU verificaron que los restos de un ataque de enero contra la ciudad ucraniana de Kharkiv provenían de un misil norcoreano y dijeron que la transferencia de armas había violado el embargo de armas de la ONU a Pyongyang, según Reuters. El embargo prohíbe la exportación e importación de armas.