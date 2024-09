Qué delitos se le atribuyen a Edmundo González según la fiscalía general de Venezuela

La jornada de ayer lunes la Fiscalía General de Venezuela dictó una orden de captura para el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, quien enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.

La orden fue emitida por un tribunal en Venezuela tras aceptar la solicitud del Ministerio Público contra González, quien se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales realizadas en julio y en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio vencedor al presidente del país, Nicolás Maduro, en unas elecciones que fueron cuestionados a nivel internacional.

Sobre esto, Nicolás Maduro señaló que “nadie está por encima de las leyes”, indicando que “la Fiscalía lo citó tres veces y él no va, ya que dice que no reconoce al Ministerio Público, ¿en qué país ocurre eso? (…) González Urrutia se da el tupé de decir que no reconoce las leyes”.

Desde Chile y mediante un comunicado, la Cancillería indicó que “el Gobierno de Chile rechaza enérgicamente la orden de detención emitida por la Fiscalía General de Venezuela contra el líder opositor y candidato en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio Edmundo González Urrutia”.

Presuntos delitos de Edmundo González

El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo ha ordenado la detención de González Urrutia por los supuestos delitos de: