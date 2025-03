Santiago Caputo: el asesor que complica a Javier Milei

“El hombre más poderoso después del presidente”: sin tener un puesto particular, Santiago Caputo pertenece al “triángulo de hierro” que forma con el mandatario Javier Milei y su hermana Karina Milei, dirigiendo el gobierno argentino. Descrito como el ideólogo supremo de Milei, “el mago del Kremlin” y el gran titiritero del relato oficial, las últimas semanas de Caputo se han visto oscurecidas por errores no forzados, siendo el último un encontrón que termina casi a las manos, con un diputado en el Congreso.

Más que ejercer un cargo, Caputo ejerce su influencia en áreas como la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, y se insmiscuye directamente en decisiones de distintos ministerios y organismos estatales. Según el diario La Nación, “dicho de otro modo: maneja la botonera para satisfacer las demandas del presidente”.

Por estos motivos, la discusión que tuvo con el radical Facundo Manes, casi completamente registrada en videos, ha sido vista por algunos políticos como “matonaje” o “patoteo”. La pelea tuvo lugar el sábado, y el diputado radical ya lo denunció por “delito de amenazas coactivas”.

Karina Milei y Santiago Caputo conversan durante una audiencia en la Cámara Nacional Electoral. Foto: Archivo.

Acostumbrado a actuar discretamente, el escándalo con Facundo Manes tiene a Caputo en un incómodo primer plano en la prensa argentina. Los hechos tuvieron lugar este sábado 1 de marzo, fecha en la que todos los años el presidente transandino se dirige a los diputados y da un discurso. Desde ahí, ya empezado el discurso, el diputado Manes increpó a Milei desde el hemiciclo, mostrándole una Constitución y acusándolo de no respetarla por una polémica alrededor del nombramiento de jueces.

Milei le respondió desde el estrado, asegurándole que “debería leerla más”, y Manes replicó refiriéndose a la polémica de la criptomoneda $LIBRA. Mientras eso ocurría, desde arriba del Congreso, en los balcones, Santiago Caputo empezó a gritarle a Manes, y a hacerle gestos.

En la denuncia que haría más adelante, Manes se refiere a este momento en particular. “Fue en esos instantes cuando comencé a escuchar gritos que provenían de un palco superior ubicado detrás de mi persona. Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al señor Santiago Caputo. Todos desaforados, me gritaban e, incluso, este último hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos”, indica el documento.

Según el legislador, Caputo le habría dicho desde el balcón “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”. En tanto, otro diputado que habría escuchado mejor aseguró que Caputo agregó “te voy a hacer mierda”.

Santiago Caputo sacando la foto de la delegación argentina en visita a la Casa Blanca. Foto: Archivo

La escena no se terminó ahí, porque en los pasillos del Congreso, Caputo se acercó a increpar a Manes. La denuncia detalla: “En dichas circunstancias el Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”, a lo que yo respondí, “Yo estoy limpio”.

Finalmente, Caputo le habría dado “dos golpes en el pecho” a Manes antes de irse, aunque los videos que se han hecho público al respecto no dejan tan clara la agresividad del gesto. A eso se le suman los seguidores de Caputo, que habrían complementado: “Dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar”, aseguró Manes.

Mientras las imágenes del encontrón corrían por las redes sociales, Caputo se encontró con sus seguidores y dio una versión oficial de lo ocurrido, según constata La Nación: “Negó que lo haya amenazado o que lo haya golpeado. Pero reconoció que lo había encarado para recriminarle su actitud. Ya había desahogado su ira: “No pasó nada; le dije que no se haga el canchero”, insistió”.

El diputado Facundo Manes mostrando la Constitución argentina durante el discurso del presidente Javier Milei, en el Congreso Nacional, Buenos Aires. Foto: Archivo.

Este no es el único tropiezo que vive Santiago Caputo en e último tiempo. Luego del escándalo que protagonizó Javier Milei al justificar y promover la criptomoneda $LIBRA, un segundo escándalo vino luego de una entrevista en la que el presidente explicaba lo que sucedió.

En la grabación original de la entrevista, que fue para la cadena TN, Caputo interrumpió por un momento al presidente, que intentaba explicar por qué apoyó a la criptomoneda. Ese momento fue cortado de la entrevista que se transmitió en televisión, pero cuando se filtró en internet, se escuchó, entre otras cosas, al reportero diciendo “Sí, me di cuenta... Te puede traer un quilombo judicial”.

Otro error que ha puesto en entredicho a Caputo es la fallida licitación de la Hidrovía, un proyecto de infraestructura para los ríos Paraná y Paraguay. Se trataba de un negocio de 9 mil millones de dólares, pero fue objetado por la justicia, y solo hubo un oferente en el proyecto, ya que la mayoría de los posibles ejecutores terminó retirándose para evitar problemas legales.

Según indica el medio La Política Online, esta fallida licitación es vista como una “derrota política e ideológica de gran calado”. “La administración libertaria había elegido este tema para demostrar que ellos gestionaban a largo plazo y resolvían los problemas de fondo que atenazan a la economía argentina. Se suma además a la creciente percepción que más allá de su retórica inflamada, el gobierno de Milei ha perdido ímpetu en el terreno de las transformaciones de la economía real”, apunta el portal.