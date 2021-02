Senado de EE.UU. se apresta a iniciar histórico juicio político a Trump

Hace 2 horas

En el proceso de debe determinar si Trump incitó el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos el mes pasado. Uno de los principales objetivos de los demócratas sería lograr que el expresidente ya no pueda ocupar un cargo electivo en el futuro. Por otro lado, sus aliados argumentan que el juicio en sí es inconstitucional, porque el Senado puede condenar y destituir a un presidente en ejercicio, pero no a un ciudadano particular.