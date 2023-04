Sospechoso de filtrar documentos secretos estadounidenses comparece ante un tribunal

Un joven de 21 años, miembro de la Guardia Nacional de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, acusado de filtrar documentos de inteligencia militar altamente clasificados a través de internet, compareció por primera vez ante un juez federal de Boston el viernes, acusado de sustraer y conservar ilegalmente material clasificado.

Jack Douglas Teixeira, que había sido detenido el jueves por un equipo de agentes del FBI, compareció ante el tribunal federal vestido con un mono marrón.

En la vista, la principal fiscal federal de seguridad nacional de Boston, Nadine Pellegrini, solicitó que Teixeira fuera detenido a la espera de juicio y se fijó una audiencia de detención para el miércoles.

Agentes del FBI arrestan a Jack Teixeira afuera de una residencia en North Dighton, Massachusetts, el 13 de abril de 2023. Foto: Reuters

Los documentos clasificados filtrados que constituyen el núcleo de la investigación se publicaron en línea en un sitio web de redes sociales en marzo y quizá antes, pero la noticia de su existencia no salió a la luz hasta que el diario The New York Times se hizo eco de ella la semana pasada.

Se cree que es la brecha de seguridad más grave desde que en 2010 aparecieron en el sitio web de WikiLeaks más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos.

Las autoridades estadounidenses aún están evaluando los daños causados por las filtraciones, que incluían registros que mostraban supuestos detalles de debilidades militares ucranianas y avergonzaban a Washington al revelar como espió a aliados.

Jack Teixeira, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de EE.UU. de 21 años, fue arrestado por el FBI por su presunta participación en filtraciones en línea de documentos clasificados. Foto: Reuters

En una denuncia penal hecha pública el viernes, Teixeira fue acusado de copiar y poseer ilegalmente documentos clasificados de defensa. Cada delito puede acarrear hasta 10 años de prisión.

En una declaración jurada, un agente del FBI dijo que Teixeira tenía una autorización de seguridad de alto secreto desde 2021, y que también mantenía acceso compartimentado sensible a otros programas altamente clasificados.