The New York Times asegura que algunos asesores de Biden están discutiendo cómo convencerlo de que abandone la carrera presidencial

Algunos aliados y asesores de Joe Biden desde hace mucho tiempo están trabajando para encontrar formas de persuadir al presidente estadounidense de que ponga fin a su campaña de reelección, informó el diario The New York Times, citando a tres personas informadas sobre el asunto.

Un pequeño grupo de asesores de Biden en la administración y su campaña han dicho que necesitan convencer al mandatario demócrata de 81 años de que no puede ganar contra el expresidente Donald Trump y que otro candidato como la vicepresidenta Kamala Harris podría vencer al candidato republicano, según el informe.

Además de ello, asegura el Times, los asesores “tienen que asegurarle a Biden que, si se hace a un lado, el proceso para elegir otro candidato sería ordenado y no desembocaría en un caos en el Partido Demócrata”.

“Esas discusiones fueron relatadas por tres personas familiarizadas con ellas que, como otros en este artículo, hablaron bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada. No hay indicios de que alguna de las discusiones haya llegado al propio Biden, dijo una de las personas informadas”, aclaró el periódico.

En todo caso, la Casa Blanca negó el reporte. “Sin lugar a dudas, esto no es cierto”, afirmó Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca. “El equipo del presidente Biden lo respalda firmemente”, agregó.

T.J. Ducklo, portavoz de la campaña de Biden, dijo lo mismo del personal político del presidente. “Evidentemente falso”, señaló. “Este equipo apoya al presidente”.

Encuesta favorable a Kamala Harris

The New York Times destacó que la mayoría de los demócratas cree que Biden debería hacerse a un lado, según una encuesta The Washington Post-ABC News-Ipsos publicada este jueves. El sondeo también mostró que la carrera sigue reñida entre Trump y Biden, pero que a Harris le iría un poco mejor si lo reemplazara en el ticket presidencial.

La encuesta muestra que el 56% de los demócratas dice que Biden debería poner fin a su candidatura, mientras que el 42% señala que debería seguir buscando la reelección. En general, 2 de cada 3 adultos (67%) afirma que el presidente debería hacerse a un lado, incluidos más de 7 de cada 10 independientes, apunta The Washington Post.

En cuanto a la edad, el 85% de los encuestados afirmó que Biden es demasiado mayor para un segundo mandato, unos puntos más que en abril.

Con todo, los estadounidenses se dividen entre un 46% y un 47% entre Biden y Trump, respectivamente, si las elecciones fueran hoy, casi idéntico al resultado de una encuesta de ABC/Ipsos de abril que marcó un 44%-46%. Entre los votantes registrados actualmente hay un empate absoluto, 46%-46%.

Si la vicepresidenta Kamala Harris reemplazara a Biden como candidato demócrata, las opciones de voto serían 49%-46%, Harris-Trump, entre todos los adultos (y 49%-47% entre los votantes registrados). El 49% de Harris es ligeramente mejor que el 46% de Biden, aunque no tiene una ventaja estadísticamente significativa sobre Trump, señala ABC News.

Al respecto, la campaña de Joe Biden estaría probando enfrentamientos cara a cara entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, dijo a ABC News una fuente familiarizada con la estrategia.

Es un cambio estratégico que viene acompañado de un escrutinio cada vez mayor sobre si Biden debería poner fin a su campaña de reelección de 2024, mientras un número cada vez mayor de demócratas le piden que se haga a un lado, destacó la cadena de televisión.

“Donald Trump cambió su discurso. Sería tontos si no nos adaptáramos”, dijo la fuente a ABC News. “Obviamente prestamos mucha atención a lo que dice”.