Trump pone en marcha nuevo diseño de campaña y asegura que Harris es más fácil de derrotar

Minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que dejaría la carrera presidencial, Donald Trump dijo a CNN que Kamala Harris sería una contendiente más sencilla de derrotar en las elecciones de noviembre. Los comentarios emergen luego de que la actual vicepresidenta fuera respaldada por el mandatario, además de importantes figuras del partido.

Los comentarios de Trump, quien tras meses de diseño ahora deberá ajustar su campaña a un rival que no será Biden, ocurren cuando un verdadero terremoto político azota a Estados Unidos. Pero la estrategia ya estaba delineada, aseguró The New York Times.

Según el periódico, la campaña republicana tenía lista una batería de críticas por su gestión, dijeron dos fuentes conocedoras de la interna trumpista. La preocupación proviene del temor a que una candidata mujer y afroamericana podría mover la balanza, especialmente entre estos dos grupos.

Su mira también estaba enfocada en los posibles candidatos a la vicepresidencia en una eventual nominación demócrata de Harris. Los asesores están “prestando especial atención al gobernador Josh Shapiro de Pennsylvania”, señaló el mismo periódico.

Joe Biden y Donald Trump se miran de reojo durante su debate en Atlanta, Georgia, el 27 de junio de 2024. Foto: Reuters

Y este domingo, el diseño se puso en marcha con los comentarios de Trump a CNN. Luego, su hijo, Donald Trump Jr., definió a Harris como “aún más liberal y menos competente” que el todavía presidente, Joe Biden. “Kamala Harris posee todo el historial político de izquierda de Joe Biden. La única diferencia es que ella es incluso más liberal y menos competente que Joe, lo cual ya es mucho decir. ¡La pusieron a cargo de la frontera y vimos la peor invasión de ilegales en nuestra historia!”, apuntó.

Además de sus palabras a CNN, el candidato del Partido Republicano aprovechó de continuar sus ataques contra Joe Biden a través de su red social, Truth Social. Allí, el exmandatario recientemente declarado culpable por decenas de cargos en Nueva York, declaró que el mandatario demócrata “no era apto para postularse para presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo”. Y añadió: “Sufriremos mucho debido a su presidencia (de Biden), pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente”.

Esto trajo consigo que una oleada de políticos y congresistas de la tienda roja pidieran la renuncia inmediata de Biden a la presidencia. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. “Si Joe Biden no es apto para postularse para presidente, no es apto para ocupar el cargo. Debe renunciar al cargo de inmediato”, escribió en X, antes Twitter.

Lo secundó el líder adjunto de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Emmer. “Si el Partido Demócrata ha considerado que Joe Biden no es apto para presentarse a la reelección, ciertamente no es apto para controlar nuestros códigos nucleares. Biden debe dimitir de su cargo inmediatamente”, enfatizó el representante republicano por Minnesota.

Horas más tarde, Nancy Mace, una congresista republicana, subió la apuesta y anunció que este lunes presentará una moción para que la vicepresidenta, Kamala Harris, asuma las funciones de Joe Biden de inmediato, apelando a la incapacidad del mandatario. “Si Joe Biden no tiene la capacidad cognitiva para buscar la reelección, no tiene la capacidad cognitiva para cumplir lo que le queda de mandato”, escribió en X.

Antes incluso de que el presidente estadounidense anunciara su retiro de la carrera presidencial, el candidato republicano ya había atacado a la pareja demócrata que, hasta ese momento, era su rival en su intento por retornar a la Casa Blanca. En un mitin en Michigan, el primero tras el fallido atentado en Pennsylvania y también el debut junto a su compañero de fórmula, J.D Vance., Trump calificó a Biden de “viejo débil” y aseguró que en la vereda del frente, los demócratas “no tienen ni idea de quién es su candidato, y nosotros tampoco”. También le preguntó a los asistentes si preferían que compitiera contra Harris, consulta que vino seguida de abucheos, o contra Biden, respondida por los asistentes con aplausos.