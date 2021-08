Unicef advierte que más de 90 escuelas en Haití fueron destruidas o presentan daños tras sismo

A raíz del terremoto de magnitud 7,2 y posterior ciclón tropical que azotó a Haití en los últimos días se han contabilizado al menos 1.941 fallecidos y 9.900 heridos. Además se registran múltiples daños materiales es casas y edificios importantes como las escuelas.

De acuerdo a las evaluaciones preliminares realizadas el martes por Unicef y funcionarios haitianos en uno de los tres departamentos más afectados por estos últimos fenómenos, se registra una grave destrucción en las escuelas, pocas semanas antes de su reapertura.

Los primeros informen dan a conocer que 94 de las 255 escuelas del Departamento Sur están completamente destruidas o han sufrido daños parciales. Sin embargo, no se ha evaluado aún no se el estado de los recintos educacionales en Nippes y Grand’Anse, ni en otras comunidades a las que aún no se ha tenido acceso.

“Será extremadamente difícil para los padres, madres, maestros y el gobierno lograr que los niños y niñas regresen a la escuela de manera segura cuando las escuelas vuelvan a abrir en solo tres semanas, el 7 de septiembre. Pero es crucial para los niños y las niñas que acaban de pasar por esta doble experiencia traumática de terremoto y evento climático extremo, sentir la normalidad y estabilidad de estar en un salón de clases con sus amigos y maestros”, dijo Bruno Maes, Representante de Unicef en Haití.

Por otro lado, agregó que esta catástrofe se suma a dos años en los que los niños y las niñas no asistieron a la escuela durante meses debido a contextos políticos o de seguridad y a la pandemia de Covid-19. “Los niños y niñas de Haití necesitan solidaridad y apoyo. Los padres, madres y maestros que lo han perdido todo necesitarán apoyo. Y necesitaremos recursos para reconstruir algunas escuelas, rehabilitar otras, equipar las clases con pupitres, y a los profesores y estudiantes con kits educativos. Devolver a los niños y niñas a las aulas es quizás la mejor manera de asegurarse de que ellos y ellas, sus familias y comunidades, puedan recuperarse”, agregó.

El organismo está distribuyendo y enviando suministros como medicamentos, agua potable, material de higiene y saneamiento y lonas, a las zonas afectadas. Además según se calcula se necesitarán 15 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de al menos 385 mil personas, incluidos 167 mil menores de cinco años, durante un período de ocho semanas.

Se estima que en Haití, que más de 115 mil casas han resultado dañadas o destruidas, y cerca de 580 mil personas, o alrededor de un 40% de la población de los tres departamentos, necesitaban asistencia de emergencia.

En tanto, la comunidad internacional también ha aportado con ayuda humanitaria durante los últimos días.