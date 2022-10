Xi Jinping probablemente llenará el liderazgo del partido con aliados en una demostración de fuerza

El líder chino, Xi Jinping, se está preparando para nombrar leales a los puestos más altos en la jerarquía del Partido Comunista de China (PCCh), según personas cercanas a los líderes del partido, en un movimiento que fortalecería su mano mientras enfrenta desafíos crecientes en el país y en el extranjero, desde una economía interna lenta hasta resistencia de Occidente a las ambiciones de Beijing en el escenario mundial.

Uno de los aliados que Xi pretende promover es Li Qiang, actualmente el principal funcionario del partido en Shanghái, dijeron las personas. A principios de este año, Li cargó con la culpa de una cuarentena de una semana por el Covid-19 durante la cual decenas de millones de residentes en el centro financiero del país lucharon por acceder a alimentos y atención médica.

Es probable que Li sea elevado al Comité Permanente del Politburó, el máximo órgano de toma de decisiones del partido, según las fuentes, que dicen que el hombre de 63 años también es considerado uno de los principales candidatos para ser nombrado primer ministro en la reunión legislativa anual de China la próxima primavera.

El primer ministro de China tradicionalmente ha asumido la responsabilidad de la economía del país, que se ha visto golpeada en los últimos meses por el enfoque de tolerancia cero de Xi con respecto al Covid-19, una caída dramática en el mercado inmobiliario y una represión regulatoria que ha creado incertidumbre para los negocios.

El secretario del partido de Shanghái, Li Qiang, habla en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái, el 9 de julio de 2020. Foto: Reuters

La Oficina Nacional de Estadísticas de China pospuso la entrega de los datos del producto interno bruto del tercer trimestre el lunes, un día antes de su publicación. Un funcionario de la oficina de estadísticas citó arreglos laborales no especificados como la razón del retraso.

Otros que probablemente se unirán al Comité Permanente incluyen al jefe de personal de Xi, Ding Xuexiang, y al principal funcionario del partido en la provincia de Guangdong, Li Xi, quien alguna vez trabajó como secretario de un veterano de la revolución comunista con estrechos vínculos con la familia de Xi.

Las personas cercanas a los líderes del partido advirtieron que las deliberaciones finales sobre la composición del Comité Permanente no se revelarán hasta el domingo, cuando la élite del partido debe completar la membresía de sus principales órganos de toma de decisiones para el próximo período.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China no respondió a las solicitudes de comentarios.

La composición del próximo Comité Permanente y la identidad del próximo primer ministro han sido objeto de intensas especulaciones entre los observadores de la política china antes del congreso del partido de esta semana que se celebra dos veces por década en Beijing, donde Xi está a punto de romper con el precedente reciente y reclamar un tercer mandato como líder del partido.

Se espera que Ding Xuexiang, jefe de gabinete de Xi Jinping, se una al Comité Permanente del Politburó. Foto: Reuters

Si bien Xi parece estar seguro de asegurar otros cinco años en el poder, la creciente frustración pública por su gestión del Covid-19 y la economía ha proporcionado municiones a los posibles rivales que intentan controlar su poder asegurándose de que sus aliados no monopolicen los nombramientos de alto nivel.

Si Xi se sale con la suya, a pesar del rechazo, se rodearía de funcionarios con ideas afines y cambiaría las normas de sucesión que el partido había perfeccionado en las últimas décadas para evitar un regreso a la dictadura al estilo de Mao. Esto podría hacer que sea más fácil para Xi perseguir sus prioridades, pero también aumenta los riesgos en caso de que esa agenda fracase, dijeron analistas políticos.

“El riesgo de que las cosas salgan mal y que lo culpen a él es mucho mayor”, dijo Ryan Manuel, director general de Bilby, una firma de inteligencia artificial con sede en Hong Kong que analiza documentos del gobierno chino.

Con más aliados ocupando puestos clave, Xi, que cumple 70 años el próximo año, puede comenzar a delegar parte de su autoridad a sus lugartenientes de confianza a medida que avanza en edad, dijeron algunas fuentes. Tiene menos opositores políticos de los que preocuparse, ya que neutralizó a muchos de ellos con purgas anticorrupción y privó a los ancianos jubilados del partido de entrometerse en la política, dijeron.

Una promoción de Li Qiang marcaría un sorprendente regreso político. Parecía tener un margen de maniobra adicional para manejar un brote local de Covid-19 en Shanghái en febrero, pero las infecciones se extendieron fuera de control. Una ola de ira en línea por el confinamiento posterior derivó en enfrentamientos físicos con funcionarios, lo que llevó a varios analistas a predecir que Li había perdido su oportunidad de formar parte del Comité Permanente.

Se considera que Wang Yang, el jefe del principal organismo asesor del gobierno de China, está fuera de la órbita de Xi Jinping. Foto: Reuters

El actual primer ministro de China, Li Keqiang, dejará el cargo la próxima primavera después de completar dos mandatos de cinco años, el máximo permitido por la constitución de China. Ocasionalmente ha contradicho a Xi y ha presionado al líder chino para que reduzca las políticas que se consideran perjudiciales para el crecimiento. Sin embargo, los analistas políticos lo consideran uno de los primeros ministros menos influyentes de China, cuya influencia sobre la economía se disipó cuando Xi centralizó la toma de decisiones en sus propias manos.

Li Qiang, Li Xi y Li Keqiang no están relacionados.

Los analistas dicen que otros candidatos para suceder a Li Keqiang incluyen a Wang Yang, el jefe del principal organismo asesor del gobierno de China, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, y Hu Chunhua, actualmente el más joven entre los cuatro viceprimeros ministros del país. En las últimas décadas, los primeros ministros chinos tenían experiencia previa como viceprimer ministro, un criterio que cumplen tanto Wang como Hu.

Algunos funcionarios y académicos extranjeros han calificado a Wang y Hu como abanderados de reformas de mentalidad liberal que favorecen los principios del mercado. Se considera que ambos están fuera de la órbita de Xi, ya que fueron traídos por otros patrocinadores políticos, aunque ambos han respaldado públicamente las políticas del líder chino. Las personas cercanas a los líderes del partido dijeron que Hu puede no llegar al Comité Permanente.

Entre los posibles nuevos miembros del Comité Permanente, Li Xi, jefe del partido de Guangdong desde 2017, podría convertirse en el próximo jefe del principal organismo de control anticorrupción del partido, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, dijeron las personas.

Ding, el ayudante de Xi de 60 años, está posicionado para ser nombrado viceprimer ministro ejecutivo a principios del próximo año, según las fuentes.

Los delegados guardan un momento de silencio durante la ceremonia inaugural del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, el domingo. Foto: AP

Es probable que el principal teórico del partido Wang Huning y el zar anticorrupción Zhao Leji se unan a Xi como los únicos miembros del actual Comité Permanente en obtener otro mandato, aunque es probable que a ambos se les asignen nuevas responsabilidades, dijeron las fuentes.

Es probable que He Lifeng, el principal funcionario de la agencia estatal de planificación económica de China y amigo de Xi desde la década de 1980, asuma el control de la política económica y financiera, informó anteriormente The Wall Street Journal. En este cargo, He sucedería al viceprimer ministro Liu He, quien ha sido el principal asesor económico de Xi y su hombre clave en las conversaciones comerciales con Washington.

Las personas cercanas a los líderes del partido y los analistas políticos dicen que no se espera que Xi eleve a ningún sucesor potencial al Comité Permanente, ya que hacerlo socavaría su propia autoridad como líder supremo.

Tanto Li Qiang como Li Xi tienen una edad demasiado cercana a Xi para ser considerados sucesores viables. Si bien Ding es más joven, nunca se desempeñó como jefe de un partido regional, una experiencia que durante mucho tiempo se consideró un requisito previo no escrito para los candidatos que buscan el cargo político más alto de China.

Muchos en la comunidad empresarial ven a Li Qiang como un líder de partido relativamente liberal que prefiere discutir acuerdos comerciales a la política. A principios de la década de 2000, se desempeñó como el principal funcionario de comercio en la provincia costera de Zhejiang, sede de lo que se convertiría en importantes empresas privadas, incluida Alibaba Group Holding Ltd. Más tarde fue ascendido a secretario del partido de Wenzhou, una ciudad de Zhejiang que se convirtió en próspero centro empresarial después de que China abriera su economía a fines de la década de 1970.