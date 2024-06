Xóchitl Gálvez reconoce derrota frente a Claudia Sheinbaum y advierte: “Nos vemos en seis años, o en tres”

La abanderada presidencial de la opositora coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), aceptó el triunfo de Claudia Sheinbaum y lanzó desde ya su candidatura para las próximas elecciones.

“Xóchitl Gálvez subía sonriente a la tarima, acompañada por un numeroso séquito. Reconocía sin reticencias su derrota. El empuje de la Marea Rosa no le alcanzó para llevarla a la presidencia”, destacó el diario Reforma.

“Reconozco que las tendencias no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto puede cambiar”, dijo la madrugada de este lunes, en conferencia de prensa, según consignó el diario El Financiero. “La tendencia que parece ser irreversible”, calificó el resultado del conteo rápido del INE.

Xóchitl Gálvez informó que habló con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, para felicitarla por su triunfo en la elección. “Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente, reconocí el resultado porque amo a México, porque sé que si le va bien a su gobierno también a nuestro país”, contó la candidata de Fuerza y Corazón por México. “Es momento de dejar el encono de las campañas”, comentó, citada por el medio N+.

“Es momento de la reconciliación, ser candidata de esta coalición de partidos fue un gran honor. ¡Qué viva México!”, dijo Gálvez. Palabras que replicó en la red social X: “Ser su candidata ha sido el honor más grande de mi vida. Siempre contarán conmigo como una guerrera que luchará por un país en el que se respete la vida, la verdad y la libertad. ¡Vamos adelante y viva México!”.

Xóchitl señaló que continuará ejerciendo una labor vigilante, proponiendo resoluciones a los problemas y defendiendo las causas del país.

Acompañada de los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y Germán Martínez, y Alejandro “Alito” Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gálvez aseguró que seguirá militando y prometió: “Nos vemos en seis años, o en tres”.

A su turno, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, emitió un comunicado para reconocer el triunfo electoral de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. “A la luz de los resultados del Conteo Rápido emitido por el Instituto Nacional Electoral, el Partido Revolucionario Institucional reconoce el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en la elección de la Presidencia de la República”, publicó en su perfil de X.