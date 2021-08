Zahra Habibi, estudiante afgana en Chile: “Con la presencia de talibanes ser mujer es un crimen”

“Lo que está pasando en Afganistán es horrible, es un momento crítico”, así calificó la situación que se está viviendo en el país de Medio Oriente la estudiante afgana de la Universidad de Chile, Zahra Habibi, a una semana de que los talibanes tomaran el control.

Habibi había solicitado, a través de un grupo de Facebook, ayuda para trasladar a su hermana desde Kabul, petición que fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien señaló que “ha tomado contacto con nosotros una estudiante de la Universidad de Chile, estudiante de medicina, Zahra Habibi, que nos ha pedido que hagamos el mayor esfuerzo por intentar que su hermana que está ahora en Kabul pueda ser incluida en alguno de los vuelos de esta evacuación que estamos trabajando”.

En ese contexto, Habibi conversó con el medio argentino Todo Noticias, sobre el regreso de los talibanes -luego de que Estados Unidos comenzara a retirar sus tropas- y uno de los puntos al cual se refirió fue sobre los derechos de las mujeres, los que se podrían ver nuevamente vulnerados.

“Yo creo que ser mujer en Afganistán va a ser un crimen en sí, con presencia de talibanes el ser mujer es un crimen, entonces si quieres vivir no debes nacer como mujer, eso es lo que espera para las mujeres en Afganistán con régimen de los talibanes”, aseguró.

En esa misma línea, mencionó que no cree en las promesas de los talibanes sobre, por ejemplo, mantener el acceso a la educación. “Si ellos están diciendo que nosotros vamos a tener una actitud más pacífica, ¿por qué están hablando con armas?, ¿por qué en sus manos se ve armamento? si yo quiero hablar y llegar a un acuerdo de paz con alguien no voy a entrar con armas para hablar. Segundo, ¿por qué hay persecución de políticos?, ¿por qué no dejan que la gente salga?, es mentira, no hay que creer en ellos”.

La estudiante de medicina fue consultada sobre las imágenes de madres que han entregado sus hijos a para que abandonen el país y sobre personas que intentan subir a aviones, al respecto afirmó que “viví entre los 15 y 19 años en Afganistán, en ese momento hablé con mucha gente y ellos hablaban que los talibanes, en su primer gobierno, torturaban a la gente sacando los ojos de la cabeza, sacando la piel y con cuchillo mataban a los niños. Entonces, entre esta opción y volver a vivir esa tortura es mejor lo que están haciendo las mamás, entregar a sus guaguas”.

Por otra parte, se refirió al retiro de tropas estadounidense. “Nos sentimos abandonados, nosotros trabajamos con los países extranjeros y ahora que los necesitamos ellos nos están abandonando”, dijo Habibi quien además le mandó un mensaje a Joe Biden.

“Le suplico, le ruego que por favor no abandone a la gente que en algún momento fue su amigo (...) recuerden que esa gente los recibió en su casa, ahora corren peligro. EE.UU en 2001, en el primer gobierno de los talibanes, en tres días tuvo control absoluto sobre todo el terreno afgano, entonces es imposible que ahora digan que no pueden tomar el control de Kabul o las vías de acceso al aeropuerto, si ellos quieren lo pueden hacer”, emplazó la estudiante.

En paralelo, Habibi apuntó a la situación que están viviendo los afganos que han logrado escapar del régimen talibán. “Uno de los refugiados en Pakistán se comunicó conmigo, me dijo que escaparon con ropa nada más. Estamos de forma ilegal y los policiales de Pakistán nos están buscando, nos toman y como no tenemos visa nos devuelven a Afganistán”, contó.

Finalmente subrayó la importancia de apoyar a quienes luchan contra los talibanes. “Hay una luz de esperanza, en varias ciudades hay grupos pequeños de guerrilleros que están luchando contra los talibanes, ellos necesitan armamento (...) esta guerra tiene que ser ganada por los afganos y hay que apoyar a estos grupos”.