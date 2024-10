A cinco años del 18-O: destacados analistas políticos reflexionan sobre causas de la crisis y sus alcances institucionales

A cinco años del 18 de octubre de 2019, este viernes se lleva a cabo el seminario “Reflexiones a cinco años del 18 de octubre”.

El encuentro fue organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), la Fundación Jaime Guzmán (FJG), Fundación para el Progreso (fpp), Horizontal, P!ensa, Idea País, Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Instituto Libertad (IL), Instituto Res Pública y Libertad y Desarrollo (LyD).

El objetivo fue analizar las causas de la crisis política y social, además de sus alcances institucionales, con la participación de Max Colodro, doctor en Filosofía y analista político, profesor en la UAI y columnista de La Tercera; Gonzalo Cordero, abogado UDI y analista político; María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibánez (UAI); Ricardo Escobar, Sergio Muñoz Riveros y Lucía Santa Cruz. Moderó Pilar Molina.

Max Colodro.

Colodro, en relación al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 que abría el camino para redactar una nueva Constitución, señaló:

“A mí lo que más me complica de este acuerdo del 15 de noviembre no es el acuerdo mismo, es el intento de legitimar y de convertir en algo virtuoso, algo que nunca fue virtuoso”.

El sociólogo planteó: “A mí me sorprendió mucho, y me sigue sorprendiendo, que Sebastián Piñera, en ese contexto, la derecha, los partidarios del gobierno en ese momento, no le explicaran al país con peras y manzanas que un año y medio antes, en este país había habido una segunda vuelta presidencial”.

Y recordó que el contrincante de Piñera en esos comicios, Alejandro Guillier, “tenía el proceso constituyente y el cambio de constitución en su programa”, y que el fallecido expresidente “por una cuestión de convicción de que eso no era necesario, el cambio de constitución no estaba en su programa”.

Y que, por lo tanto, abrirse a este acuerdo, “de alguna manera era violentar a un gobierno legítimo. que había ganado con mayoría absoluta y era violentar a una mayoría de chilenos que había votado por ese gobierno y por ese programa”.

Gonzalo Cordero, Foto: Andrés Pérez.

Cordero, en tanto, dijo que nunca le ha reconocido legitimidad al acuerdo del 15 de noviembre. “Porque a mí me enseñaron que la voluntad bajo coacción no es lícita”, apuntó.

“El acuerdo no es lícito cuando se alcanza bajo fuerza. Y a mí me parece que nadie puede negar con un mínimo de razonabilidad el apego a la realidad de los hechos de que el gobierno de la época, de Sebastián Piñera, tuvo que llegar a ese acuerdo porque si no le quemaban el país”, expresó.

María José Naudon. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

Naudon, por su parte, apuntó a que “la causa fundamental de la violencia es el concepto de violencia estructural, efectivamente. Es decir, no toda desigualdad es violencia, eso es evidente. Pero aquí se instaló que eso era de esa manera. Entonces, ¿cómo vas a tú restringir o parar o detener la violencia si efectivamente es la causa que tú estás reconociendo? Eso es una cosa teórica, pero muy práctica también”.

Así mismo, sostuvo que con el estallido social se olvidó “que en este país existían canales institucionales perfectos para que todas esas demandas pudieran ser procesadas”.

Y dijo que “así como en la izquierda el problema tiene que ver con la violencia estructural, con poner en jaque el sistema, y con esa euforia que valida la violencia (...) en la derecha yo creo que el temor también produce esa observación, y yo creo que si no lo hacemos, podemos tener un problema”.