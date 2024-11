Abogada de la víctima tras prisión preventiva a Monsalve: “Hable con mi representada y estaba muy emocionada”

María Elena Santibáñez, abogada de la mujer que denunció al exsubsecretario Manuel Monsalve de violación, se manifestó “conforme” con la prisión preventiva en contra de la exautoridad dictada por el magistrado Mario Cayul, del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Estamos conformes con la resolución, es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada, muy agradecida además con la Fiscalía y en particular con quienes hemos sido su equipo jurídico”, afirmó Santibáñez.

Sobre la apelación a la cautelar que anunció la defensa de Monsalve, la abogada indicó que “esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones y posteriormente corresponde a las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias, y para eso se nos dio un plazo de cuatro meses”.

En relación al argumento de Monsalve, de que al igual que la víctima no recordaba nada desde que estaban en el restaurante, la abogada afirmó que no le parece “creíble”, debido a diversos elementos que presentó el fiscal y que han sido acompañadas por ella, “en relación con lo que él hizo durante esa noche, con quienes habló durante la noche, las instrucciones que dio al taxista, lo que se señaló además en el sentido de cambiar la tarjeta, sabía cuál era la habitación, sabía dónde ir, etcétera”.

Al ser consultada por peritajes faltantes, Santibáñez sostuvo que queda que presenten declaración algunos testigos, “algunas cuestiones que tienen que ver también con la parte laboral de ella, informes de daños que lo señalé que falta, y además otro tipo de diligencias, pero fundamentalmente yo les diría que algunos testigos también que hemos solicitado su declaración”.

Manuel Monsalve quedó en prisión preventiva. (Imagen de archivo / Aton)

Durante el transcurso de la audiencia, Ciper reveló un registro de cámaras de seguridad de la noche del hecho donde se ve a la víctima con un actuar errático en plena calle, y a Monsalve trotando hacia ella y devolviéndola hacia la vereda. Sobre estas imágenes, afirmó que no sabía exactamente cuál era la grabación revelada, pero que supone que es una que se mostró en la audiencia, la que fue de carácter reservado hasta el momento de los argumentos del juez.

Sobre esto, indicó que ella era del parecer de que la audiencia se mostrara públicamente, específicamente por las filtraciones que han ocurrido desde la investigación.

“Considerando las características de este caso, el nivel de expectación que ha generado a nivel de toda la ciudadanía, me parece importante que la gente se entere directamente por parte de la relación con la prueba que se está aportando, los antecedentes que existen en la carpeta investigativa que son señalados de la audiencia y no por trascendidos ni por interpretaciones que puedan hacerse respecto de filtraciones que corresponden a cuestiones que no necesariamente corresponden a la carpeta, y además son cuestiones claramente ilícitas”, recalcó.

Al ponderar nuevamente la prisión preventiva otorgada a Monsalve, la abogada indicó que “me parece que con los antecedentes que había, por los delitos de los que se trata, la gravedad de los que mismo, es la medida cautelar que correspondía, que es lo que le habría pasado a cualquier persona con estos antecedentes, de manera que me parece lo lógico no hacer ninguna distinción en relación con la persona especial de que se trataba.

Sobre el estado actual de la víctima, reiteró que “está muy emocionada, he hablado recién con ella, por lo que ha pasado, evidentemente que ella no está bien, lo he señalado en la audiencia, lo he señalado en varias oportunidades, está con tratamiento psicológico, está con medicamentación para poder dormir, pero entiendo que esto viene a confortarla en algo para lo que viene, pero evidentemente que estoy muy preocupada por su estado anímico”.