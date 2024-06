Abogado de Daniel Jadue acusa un “trato mucho más severo” con el alcalde de Recoleta que con otros políticos formalizados

Ayer lunes, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien está siendo imputado por varios delitos de corrupción que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19. En concreto, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte imputaba al jefe comunal delitos reiterados de fraude al fisco, además de delitos de cohecho, estafa y administración desleal, en el marco de una investigación por las operaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El abogado defensor del alcalde, Ramón Sepúlveda, tras salir de los tribunales, aseguró que presentará un recurso de apelación para buscar cambiar la medida cautelar. Esta mañana, en conversación con radio Universo, el jurista insistió en que trabajará para revertir la prisión preventiva y, además, acusó que al jefe comunal se le ha dado un “trato mucho más severo” en relación a otros políticos que han sido formalizados.

“Los tribunales y la fiscalía, de alguna manera, deberían tener el mismo trato objetivo respecto de todos los imputados. Y nosotros creemos que sin lugar a dudas la resolución que se ha dictado el día de ayer y especialmente la petición del Ministerio Público demuestran que efectivamente hay un trato mucho más severo que cualquier caso que uno pueda ver respecto de Daniel Jadue. Porque es Daniel Jadue, porque es una figura política, porque es un alcalde”, indicó el profesional.

Al ser consultado respecto a si considera que hay una persecución política contra el alcalde de Recoleta, Sepúlveda dijo creer que no, pero que, a su parecer, “hay una diferencia en los criterios que se han tenido en el sistema en otros casos y en los criterios que se han tenido en vista en casos incluso sin políticos”.

Daniel Jadue, en la audiencia que dictaminó su prisión preventiva.

“Yo diría que no hay imputados que por un fraude, por un delito de estafa, aunque sean mil millones esté en prisión preventiva, por lo tanto pareciera que acá hay una situación diferenciada con Daniel Jadue, él probablemente siempre lo creyó, nosotros somos más técnicos y creemos que eso no ocurre, pero efectivamente hay situaciones que llaman la atención en este caso”, sostuvo.

Junto con ello, el abogado dijo no tener las “capacidades para poder decir si hay una persecución política detrás porque es una cuestión que se escapa de mis competencias, es algo que no he visto nunca, por lo tanto no podría afirmar aquello (….) lo que sí puedo decir es que el sistema busca entregar mensajes, a veces, a la ciudadanía a través de resoluciones judiciales como la prisión preventiva”.

En consecuencia, el abogado insistió en que, a su parecer “hay un trato diferenciado, justamente porque se busca mandar un mensaje a la ciudadanía de que la corrupción se persigue en todos los ámbitos del espectro político, y eso es un error, porque es perder de vista los fines de las medidas cautelares”.

En ese sentido, explicó que se tomó a Jadue como “un chivo expiatorio que no tiene un peso en sus bolsillos. Ese es el impacto que probablemente tenga el PC y todo los personeros del PC, porque estamos acostumbrados a ver durante largos años casos de corrupción con un gran enriquecimiento de políticos de otras carteras políticas, de la UDI, de la derecha, y la única vez que se le hace una imputación a una persona de izquierda se le decreta prisión preventiva sin ni un peso en sus bolsillos. Entonces pareciera de laguna manera una burla al sistema porque evidentemente el alcalde Recoleta no es un peligro para la sociedad”.

“Lo que uno ve al día siguiente de la prisión preventiva es gente celebrando y diciendo que está feliz porque el alcalde está preso, no por delitos que se le imputan (…) porque de una forma lo que se busca es encarcelar a una persona que ha sido líder de l izquierda no solo en Chile sino en Latinoamérica, por lo tanto es difícil entender una prisión preventiva y confiamos en vamos a poder revocar esta resolución”, sostuvo.