Caso Jadue: senador Quintana (PPD) acusa que “presión política” del PC en los tribunales “no es buena para una democracia”

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la situación que enfrenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien este lunes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por presuntos delitos de corrupción.

En conversación con Radio Pauta, el timonel oficialista criticó el actuar que ha tenido el PC en el caso de Jadue. Y es que desde la colectividad han tildado de “desproporcionada” la medida cautelar decretada en contra del alcalde, y de hecho, han acusado que existe una “persecución política”.

Santiago, 3 junio 2024. El Alcalde de Recoleta Daniel Jadue queda en prision preventiva. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Bajo esa línea, el senador Quintana señaló que esto se trata de “un tema complejo, sin duda que es fuerte para cualquier persona. Pero convengamos que en las normas del proceso penal que están establecidas y que han sido reglas fijadas en democracia con la participación de todos los sectores políticos transversalmente, no cabe la defensa corporativa, no cabe la presión política en los tribunales, ni en la Fiscalía”.

“De ese punto de vista, a mí me ha sorprendido, creo que no ayuda a la convivencia democrática algunas cosas que hemos visto en este último día. Yo no las comparto ni para procesos de corrupción, ni para procesos de otro tipo de delitos, porque no cabe en el proceso penal”, acotó Quintana.

En ese sentido, hizo hincapié en que “aquí hay una institucionalidad que es el Ministerio Público y que son los jueces (...) No es bueno para una democracia que haya ninguna presión de un actor político, de ningún sector político, ni en delitos de corrupción, ni en delitos de omisión, como en el caso general Yáñez, planteado por otros sectores políticos, no ayuda en absoluto”.

Para precisar, el timonel PPD aseguró que el actuar del PC es “una presión. Yo no lo leo de otra manera, porque no está establecido en nuestro sistema, no lo hemos pensado, no cabe, no existe esa posibilidad, y por lo tanto es una presión. Y yo creo que los tribunales, una jueza de garantía, no puede estar sometida a una presión”.