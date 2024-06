Elizalde aterriza expectativas de proyecto de aborto: “Sabemos que el gobierno es minoría en ambas cámaras”

En entrevista matinal con radio Universo este artes, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reconoció que se enteró “poco antes” de la Cuenta Pública del 1 de junio que el Presidente Gabriel Boric abordaría en su discurso la discusión sobre el aborto legal.

“Tenemos que abrir el debate, obviamente cuando se presenta un proyecto se hace el esfuerzo por su aprobación, pero todos sabemos que este es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras. Ahora estos temas, a veces, generan mayor grado de transversalidad del que se cree originalmente”, comentó.

Al reabrir esta discusión valórica, La Moneda complicó el diálogo con la DC y la derecha. Consultado por cuál es el compromiso respecto a este proyecto, Elizalde aseguró que buscarán que sea aprobado, aunque reconoció que no depende del Ejecutivo.

“Cuando se presenta un proyecto se hace un esfuerzo honesto y de buena fe por su aprobación y eso lo vamos a hacer siempre. Proyecto que presentemos, vamos a hacer un esfuerzo honesto y de buena fe por su aprobación, obviamente eso no depende del gobierno porque estamos en un sistema democrático en que las leyes las aprueba el Congreso”, expuso.

Respecto al rechazo de parlamentarios a la iniciativa y la posibilidad de que no avancen otros proyectos, la autoridad coincidió con el planteamiento que hizo el Presidente Gabriel Boric llamando a no condicionar debates legislativos.

“Los proyectos se deben analizar en su mérito y, por tanto, que exista diferencia respecto de un proyecto en particular no puede significar que no existan acuerdos respecto de otros proyectos que son también importantes para el país. Y, por tanto, cuando se presente la iniciativa respectiva se realizará el debate. Lo importante es que sea un debate con altura de miras y en un marco de respeto. También se realizará el debate respecto del proyecto de eutanasia, pero eso no puede significar que se deje de legislar en otras iniciativas”, enfatizó el titular de la Segpres.