Abogado descarta participación de Luis Hermosilla en “facturas falsas” y asegura que imputado ha cooperado en la investigación

Cerca de cinco horas duró la primera jornada de audiencia de formalización de Luis Hermosilla y otras cuatro personas en el marco del Caso Audio.

Al finalizar la instancia, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, conversó con la prensa apostada en el Centro de Justicia, mientras su defendido permanecía en completo silencio a sus espaldas.

En la audiencia, la fiscal Lorena Parra señaló que Luis Hermosilla presentó declaraciones anuales al Servicio de Impuestos Internos (SII) “maliciosamente falsas”.

“Durante los años tributarios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, el imputado Luis Hermosilla presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, consignando los correspondientes formularios 22 sobre declaración anual de impuestos a la renta, ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió en los respectivos ejercicios comerciales anuales, rebajando de forma indebida la base imponible del impuesto global complementario que le correspondía soportar en dichos periodos”, señaló la persecutora, apuntando a “diferencias entre lo percibido y declarado”.

Bajo ese escenario, el defensor fue consultado respecto a si existieron dichas boletas falsas. Situación que descartó.

“Me atrevo a descartarlo, entre otras cosas, porque no están los cargos que se formulan”, sostuvo.

El profesional aseguró que al imputado “no se le hacen cargos. Si ustedes revisan la formalización que ya se hizo, no hay ninguna referencia a delitos o facturas falsas en relación con Luis. Entonces, si existieron facturas de él, cosa que no me consta, pero si han existido son facturas que no son verdaderas y son falsas, y él no tiene ninguna participación en eso”, afirmó.

El abogado precisó que Hermosilla está “siendo formalizados por delito de cohecho, por delito tributario, y por lavado de dinero como un delito que va montado sobre los delitos de estafa y los otros delitos cometidos en el caso que se denomina Factop”.

No obstante, el profesional destacó que esta jornada se presenció sólo el primer día de formalización. “Vamos a seguir mañana, y hay que estar buscando aclarar los hechos, ordenarlos adecuadamente, y al mismo tiempo que se apliquen los principios jurídicos. El que tiene que responder, que responda, pero en la medida de lo adecuado, no más de lo que le corresponde”, sostuvo.

Además, el defensor aseguró que junto al imputado han cooperado y entregado “todos los antecedentes que estaban en nuestras manos”.