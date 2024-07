Acusado por homicidio múltiple en Quilicura arriesga penas desde 20 años de presidio: prueba científica y balística permitieron su detención

Este miércoles, desde la Fiscalía ECOH y Carabineros entregaron detalles respecto al imputado por el homicidio de cuatro menores de edad ocurrido en la madrugada del domingo, en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana y que durante esta jornada quedó en prisión preventiva.

Ayer el sujeto fue detenido en San Antonio, en la Región de Valparaíso, tras realizar un allanamiento a una vivienda. En paralelo, en Quilicura se producían las mismas acciones por parte de las policías para dar con los autores de la masacre.

El fiscal del Equipo de Crimen y Homicidios (ECOH), Daniel Contreras, en un punto de prensa agradeció a la policía por el despliegue que permitió recabar las pruebas, que incluyeron declaraciones de testigos y pruebas científicas, las que permitieron que “a un poco más de 72 horas de haberse cometido estos lamentables delitos, se logró capturar a uno de los pistoleros y gracias a este tipo de prueba científica, la que básicamente que resulta irrefutable al momento de exponerla, es que el tribunal entendió que efectivamente estábamos hablando con uno de los tiradores de este lamentable día domingo”.

En ese sentido, también fue consultado por los delitos y penas que arriesga, el hasta ahora único sujeto detenido por la muerte de los adolescentes, dos de ellos de 16 años, uno de 15 y otro de 13.

“Es un avance encontrar a los autores de estos hechos, a los demás cómplices que quedan por captura y las penas que arriesgan, creo que el perpetuo simple, es probable la base que están arriesgando. Estamos hablando de cuatro delitos de homicidio, creemos que calificado. Si vieron el video exhibido en la audiencia de control de detención que fue pública y en la cual se presentó por la Fiscalía ECOH, pudieron ver que incluso uno de ellos retrocede para ajusticiar, para rematar a una de las víctimas. Estamos hablando, insisto, por lo bajo de un presidio perpetuo simple”, detalló el persecutor.

Además, Contreras agregó que “sin considerar quizá delitos que aparecen como accesorios al lado de hechos tan graves, que no parecen tan graves. Inclusive estamos hablando de un auto que mantenía encargo por robo con placa patente falsa”.

En ese sentido, detalló que la pena como mínimo sería de 20 años para el detenido y sus posibles cómplices.

Asimismo, el fiscal Contreras señaló que la detención se logró gracias al trabajo de Carabineros, que realizó un despliegue en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Además, detalló que esta aprehensión “se logró gracias a las pericias del Laboratorio de Carabineros, al hacer coincidir evidencia balística en al menos tres sitios del suceso donde estos sujetos dispararon, eso sumado a la declaración de una testigo de identidad reservada, sumado también al vehículo que fue filmado en un ir y venir en distintas partes de Quilicura, todo eso sumó que creemos que pudimos arrinconar con este tipo de pruebas iniciarías a este sujeto. El tribunal entendió que las pruebas parecían contundentes como para decretar una orden de detención y hoy ser sometido a prisión preventiva”.

En ese sentido y respecto a una eventual detención del hermano del acusado, el fiscal Contreras señaló que se trata de una “especulación o una teoría propia” de la defensa del imputado. “Para nosotros el hermano o para donde la defensa quiera apuntar, no es importante si no va acompañado con evidencia física y hoy no la tengo y nunca fue detenido tampoco”, manifestó.

En tanto, el general Jaime Velasco, añadió que “hay una situación que es clara, es que estos individuos buscaban hacer un daño a través de las armas de fuego a este grupo de menores, de eso no hay duda”.

“Tenemos un sinnúmero de elementos que hoy nos encontramos analizando y tenemos la plena certeza que nos van a entregar más antecedentes que son importantes para dar con el paradero de otros posibles responsables en este delito tan grave, pero sin duda eso requiere análisis de tiempo, pero estamos trabajando y para eso estamos coordinadamente realizando estas pericias”, precisó el policía.

“Hay una hipótesis más o menos clara respecto a la investigación con el Ministerio Público, no obstante, hay varios antecedentes que faltan incorporar a la carpeta investigativa, pero efectivamente, hay una alevosía que se pudo determinar en el lugar y también con las pericias de los exámenes del Servicio Médico Legal (...) que señala que hay una gran cantidad de disparos efectuados contra este grupo de menores”, agregó el general Velasco.

También se afirmó que los antecedentes recogidos permitirán nuevas órdenes de detención.

“(...) La investigación va bien avanzada, por lo tanto, ya tenemos un detenido, pero efectivamente por la cantidad de disparos, sin duda, que existe la participación de más de una persona”, añadió Velasco.

En esa línea, destacaron la entrega de información por parte de la comunidad, la que se destacó se puede realizar de manera anónima mediante la Comisaría Virtual de Carabineros.

Cabe señalar que el sujeto detenido cuenta con antecedentes por diversos delitos, entre ellos, microtráfico, robos con intimidación y porte de arma blanca, por lo que fue calificado como “un peligroso delincuente que ha sido puesto a disposición de los tribunales”.