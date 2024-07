Tras cita con ministra Tohá: alcaldesa de Quilicura pide mayor dotación de Carabineros y critica coordinación de las policías con la fiscalía

Tras la mortal balacera que dejó cuatro víctimas fatales de entre 13 y 17 años en la población Raúl Silva Henríquez, en Quilicura, la alcaldesa de esa comuna, Paulina Bobadilla, se reunió esta tarde en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para discutir las medidas que se adoptarán con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en la Región Metropolitana.

Cabe recordar que el ataque se registró durante la madrugada de este 14 de julio, cuando desconocidos -a bordo de un vehículo- abrieron fuego en múltiples ocasiones contra un grupo de menores de edad que estaban en la vía pública al calor de una fogata, en medio de la celebración de un cumpleaños.

Esto, en el marco de 16 asesinatos que se registraron en la Región Metropolitana este fin de semana -incluyendo el caso de Quilicura y una balacera que terminó con cinco fallecidos en Lampa-, lo que generó que este miércoles se registrara una reunión de seguridad entre el Ejecutivo, Carabineros y la PDI.

Así, durante esta jornada, la ministra Tohá informó que se constituirá " una fuerza de tarea conjunta de ambas policías, con el apoyo de la Fiscalía para poner las capacidades de inteligencia, la información disponible sobre la región, del comportamiento criminal de los lugares de mayor riesgo y abordarlos con estrategias conjuntas”.

En este sentido, destacó que “hay que desarrollar acciones especialmente en lo preventivo, anticiparnos, reforzar en los territorios más complejos, ir a esos lugares donde hay concentración de actividades ilegales o presencia de grupos criminales y actuar antes que se cometan los delitos”.

La cita con Tohá

Es así como esta tarde la ministra Tohá junto a la alcaldesa de esa comuna, Paulina Bobadilla, sostuvieron una cita para discutir el alcance de esta y otras medidas que evalúa el Ejecutivo.

Ahí, la autoridad comunal dijo estar esperanzada en tener a la brevedad una mayor dotación policial en su territorio, así como la intervención de puntos críticos, para poder poner fin a la creciente violencia generada por disputas entre bandas en la zona.

Alcaldesa de Quilicura pide mayor dotación de Carabineros y critica coordinación de las policías con la fiscalía Foto: Aton Chile / Archivo

“Estamos muy esperanzados en una mayor dotación de Carabineros, intervención en puntos críticos, nosotros tenemos información relevante que pueda permitir a toda la comunidad de Quilicura vivir con una mayor sensación de seguridad”, sostuvo Bobadilla.

Sobre la posibilidad de que se decrete un estado de sitio en la Región Metropolitana, como han solicitado políticos de algunos sectores, la alcaldesa de Quilicura indicó que “yo no me cierro a ningún tipo de herramienta que designe el Ejecutivo para avanzar en mayor seguridad”, aunque destacó que “nosotros queremos que todas las decisiones sean permanentes en el tiempo, y no se si un estado de sitio va a permitir erradicar todo lo que son las bandas criminales de distintos puntos de nuestra comuna”.

Consultado por los anuncios de la ministra Tohá, de la implementación de una fuerza de tarea conjunta para lograr una mayor coordinación en el trabajo de las policías y la Fiscalía, Bobadilla señaló que “lo veo muy positivo, porque tengo que ser crítica con las instituciones: no han trabajado en forma unida, no han dado prioridad a sectores postergados, como estuvo nuestra comuna durante años”.

En este sentido, destacó que en su comuna hay 270 mil habitantes y una sola comisaría de Carabineros, a lo que se suma un cuartel de la PDI en construcción y que se prevé esté operativo para 2025.

Consultada por las medidas concretas discutidas con la ministra Tohá, la autoridad comunal indicó que “vamos a tener mayor dotación de Carabineros. Eso nos da la esperanza de poder entregar la seguridad que nuestros vecinos requieren y que han solicitado durante años”.

Sobre cuándo se produciría este aumento de contingente policial, indicó que desde el Ejecutivo le aseguraron que “vamos a ser prioridad” y que también se está evaluando que la comuna sea parte del plan Calles sin Violencia.

Toque de queda comercial

Requerida sobre la eventual implementación en Independencia de un toque de queda comercial, donde se prevé que los comercios cerrarán de manera conjunta para evitar mayores hechos delictuales, la alcaldesa Bobadilla indicó que desconoce lo que se hará en la mencionada comuna.

Sin embargo, destacó que una medida de este tipo “no es la solución, al menos para nuestra comuna. Tenemos que apoyar, sobre todo, a nuestros emprendedores. Yo creo que eso no es la solución, hablo específicamente de nuestra comuna, si (lo es) una mayor presencia policial”.

“Hay que intervenir estos puntos críticos, hay que sacar de circulación a las bandas organizadas, allanar los puntos que ya han sido informados”, cerró la jefa comunal.