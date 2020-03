Alcalde Codina reitera llamado a fortalecer medidas por coronavirus: “No quiero que se repita lo del transporte público”

“No quiero que se repita lo mismo que en el transporte público, en que se arriesgó miles de trabajadores por no planificar bien las decisiones”, dijo este miércoles el alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Germán Codina, en conversación con el programa Hablemos en Off de Radio Duna.

El alcalde se refirió al llamado de varios jefes comunales de implementar medidas más estrictas con respecto al aislamiento y cordón sanitario debido al coronavirus. Situación que se discutió ayer en el segundo encuentro de la Mesa Social por Covid-19 en La Moneda.

Por ese motivo, el edil de Puente Alto afirmó que “ayer planteé la necesidad de que la mesa tome decisiones rápido porque no quiero que se repita lo mismo que en el transporte público, en que se arriesgó miles de trabajadores por no planificar bien las decisiones (...) La autoridad pública en una situación de catástrofe está por sobre un interés particular o privado”.

Cabe recordar que el pasado lunes se registraron aglomeraciones en las estaciones de Metro y paraderos del Transantiago, luego de que se modificaran los horarios del transporte público en respuesta al toque de queda que empezó a regir a partir de la noche del domingo. La situación se dio, además, en medio del llamado a mantener la distancia para evitar el contagio.

El edil también sostuvo que las medidas del cordón sanitario debieran aplicarse en la Región Metropolitana, sin embargo manifestó que hay “grandes dificultades logísticas”, agregando que "según el sector tiene que aplicarse otro tipo de medidas más restrictivas. Es evidente que hay sectores de la RM donde el foco está mucho más activo y se hace necesario poder detenerlo a tiempo”.

Pronunciamiento de Contraloría

Por otro lado, Codina fue consultado por el pronunciamiento que Contraloría emitió este martes. Entre otros temas, la institución se refirió a la participación de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral, señalando que la presencia en estas producciones “además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal”, además apuntando a que podría existir una “sobreutilización de la imagen personal del alcalde".

Codina aseguró que “si la Contraloría ha observado a alcaldes u otras autoridades que estén malutilizando la posibilidad de informar a través de los medios (...) si identifica que hay gente abusando de eso, puede iniciar sumarios”.