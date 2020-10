Alcalde de Santiago lamenta daños tras manifestaciones y dice que “es muy difícil avanzar, sobre todo con declaraciones como las de Teillier, que en fondo avalaba la misma violencia"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a los daños que sufrió la comuna en el contexto de las manifestaciones que se produjeron durante el fin de semana en la comuna.

“Ha sido bien lamentable. Nosotros podíamos prever manifestaciones pero no con el nivel de violencia que vimos el viernes, sobre todo. Ayer también bastante violencia”, comentó en Duna en Punto, de Radio Duna.

“Tenemos una evaluación, solamente en lo que compete al municipio, de más o menos $ 90 millones. Estamos afinando eso para presentar acciones legales. Pero el tema es más profundo: los vecinos están desmoralizados. Los locatarios que estaban empezando a sacar sus mesas están muy golpeados. Ha sido sumamente complejo”, aseveró el edil.

Alessandri lamentó las declaraciones a La Tercera del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien aseveró que “si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré”.

“De verdad que es como esta especie del Día de la Marmota, volver nuevamente a la pesadilla del año pasado. Nosotros queremos que de una buena vez lo condenemos. Que no haya más violencia. Pero es difícil, es muy difícil avanzar, sobre todo con declaraciones como las que daba el señor Teillier ayer, que en el fondo avalaba la misma violencia y no la condenaba con fuerza”, aseveró Alessandri.

“Bien difícil avanzar cuando un sector de la sociedad que no condena la violencia. Es realmente complejo, porque hacemos todos los esfuerzos. La municipalidad no baja los brazos: se van los manifestantes y entran los camiones de aseo a limpiar, a apagar barricadas, al otro día estamos viendo qué podemos reponer, tratando de poner contenedores de basura para que no se genere una emergencia sanitaria, viendo la luminaria, arreglando los semáforos... revivir eso es muy complejo”, cerró