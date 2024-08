Alcaldesa Pizarro afirma que vecinos de La Pintana “tienen miedo a denunciar” hechos de violencia ante posibles represalias

Seis homicidios en los últimos ocho días se han registrado en la comuna La Pintana, ubicada en el sector sur de la Región Metropolitana. Su alcaldesa, Claudia Pizarro (DC) ha manifestado la preocupación comunal por estos hechos, incluso hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric, para que asuma un rol de mayor liderazgo para combatir la criminalidad. En esta oportunidad, la jefa comunal aseguró que, ante la ola de asesinatos “la gente tiene miedo a denunciar”.

El fin de semana pasado, se registraron cuatro homicidios en La Pintana, uno de los más impactantes, fue el hallazgo del cuerpo de un adolescente de 16 años al interior de un tambor, cuyo cadáver evidenciaba un disparo a bala en el cráneo.

A ello se suma un asesinato ocurrido ayer viernes, cuando un grupo de sujetos armados disparó en múltiples ocasiones contra un domicilio. En la residencia falleció un hombre en cuyo cuerpo se evidenciaron al menos 10 disparos.

Foto: ECOH.

Bajo ese escenario, este sábado, la alcaldesa Pizarro, en conversación con Chilevisión, señaló que la comunidad no estaría denunciando hechos de violencia por miedo.

Al ser consultada respecto a si los vecinos están ocupando este recurso, la jefa comunal aseguró que “denuncian bastante poco, porque según lo que sabemos, donde hay denuncias se focalizan estos operativos que se están implementando hoy día”.

“Y por lo tanto, si no están denunciando, no se está focalizando. Entonces, ahí hay algo que afinar en este sentido, porque la gente tiene miedo a denunciar”, sostuvo.

La alcaldesa manifestó que sus vecinos “saben que finalmente hay un riesgo también en la denuncia”, aludiendo a posibles represalias.

En esa línea, aseguró que “han pasado casos, no digo que esté pasando hoy día, pero han pasado casos que finalmente la gente le atemoriza también denunciar”.

“Si vamos a focalizar donde existan denuncias, de verdad que eso no nos sirve, porque la gente tiene miedo a denunciar, aunque sean anónimas”, resaltó.

La alcaldesa acusó que en La Pintana “hay bandas criminales que están operando en la sombra. Y en ese sentido, claro, es contradictorio porque sabemos que no hay denuncias y siguen operando en la sombra”.

Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

“Le pido al gobierno y al Estado que no nos dejen solos”

En el espacio televisivo, la alcaldesa señaló las medidas que, a su parecer, se deberían aplicar para buscar una solución a la crisis de seguridad.

En ese sentido, indicó que se debería “robustecer el sistema que tenemos hoy día de persecución penal”.

“Debemos tener más y mejores policías, más y mejores fiscales. Tenemos que mirar por dónde está ingresando el armamento y tenemos que mirar también la venta de municiones, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero no nos escuchan”, sostuvo.

En esa línea, hizo una petición al país: “Le pido al gobierno y al Estado en su conjunto que no nos dejen solos”.

“Yo siento que esto no va a parar si el Estado de Chile no se refuerza mucho más de lo que tiene que ser. Creo que esto no es normal”, señaló ante los últimos asesinatos ocurridos en su comuna.