Emiten aviso de marejadas anormales entre Huasco y Golfo de Penas: Armada llama al cuidado en el borde costero

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso por marejadas anormales que se presentarán desde Huasco, Región de Atacama, hasta el Golfo de Penas, ubicado en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Este tramo incluye al archipiélago Juan Fernández.

Según estiman en la institución, el inicio de esto será del miércoles 31 de julio y se extendería hasta el sábado 3 de agosto. Este fenómeno meteorológico alcanzaría su mayor desarrollo en las respectivas horas de alta marea y las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo, explicó que esto se debe a que un activo sistema frontal afectará a la zona sur y central del país, “generando oleaje que se proyectará como marejadas del oeste al noroeste entre Golfo de Penas y Huasco, incluyendo el archipiélago Juan Fernández, produciendo fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías del centro/sur del país abiertas a esa dirección”, detalló.

En esa línea, Rifo afirmó que por ello calificaron el evento como “marejadas anormales”.

“Esperamos que la condición más intensa se presente en los días jueves 1 y viernes 2 de agosto, sobre todo en los horarios de pleamar o de más alta marea en especial entre las 07.00 y 11.00 hora local”.

Asimismo, desde la Gobernación Marítima de Valparaíso hicieron un llamado a la responsabilidad y entregaron una serie de recomendaciones: cuidado con el tránsito en el borde costero, no sobrepasar límites de miradores en la costa, no ir a sectores de roqueríos, no interactuar con la rompiente en las playas y evitar acciones que puedan provocar un accidente.