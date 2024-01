Atacameños mantendrán toma en Salar de Atacama hasta que Presidente Boric los escuche y “comprenda los daños” que provocará explotación del litio

Desde el martes de esta semana, integrantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) mantienen bloqueado el acceso principal del Salar de Atacama, en forma de protesta en contra del acuerdo alcanzado entre Codelco y SQM para la explotación del litio.

La molestia radica en la alianza generada entre las dos entidades, que plantea una política de extracción de litio hasta el 2060 y aumentar la cantidad extraída a partir del 2031, lo que, según la CPA, significa “extender los daños e impactos por 30 años más”.

A través de un comunicado, expresan que el memorándum de entendimiento entre Codelco y SQM es “nuevamente un acuerdo sin los pueblos, repitiendo la historia de acuerdos inconsultos y de faltar a la debida protección de la cuenca hidrográfica del Salar. No estamos dispuesto a seguir siendo una zona de sacrificios”.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en medio de su exposición de este miércoles ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, explicó la imposibilidad de contar previamente los detalles a los dirigentes de las comunidades indígenas, señalando que esto habría generado riesgos de proporcionar información privilegiada a otros actores.

“Una negociación de estas características donde hay mercados financieros involucrados, no se puede hacer con que yo le informo a todos los presidentes de los pueblos atacameños qué estábamos pensando hacer, porque ellos pasan a ser, como se llama en los mercados financieros, gente con información privilegiada y eso está penado por la ley”, afirmó el economista que, desde marzo de 2022, preside la minera estatal.

Pacheco reconoció que “la forma de comunicar afectó el inicio del diálogo y que no logró representar adecuadamente el espíritu del acuerdo alcanzado”. Además, agregó que “mi mayor medida de éxito de esto es que esto lo hagamos de la mano con los pueblos atacameños, porque si no, no funciona”

Por otro lado, el presidente del CPA, Vladimir Reyes, exigió la presencia de Gabriel Boric en la toma, señalando que “esta movilización es de carácter indefinido, hasta que el Presidente de la República cumpla su palabra de venir al acuífero del Salar de Atacama y comprenda in situ los daños y su afectación”.